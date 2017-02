BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung war nach den Worten von Arbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) überrascht von den Vorgängen um den möglichen Verkauf von Opel. Oberste Priorität der deutschen Seite sei nun, in dem Verkaufspoker die drei Opel-Standorte zu erhalten, sagte Nahles am Mittwoch in Berlin nach einer Kabinettssitzung. Zudem müsse das "Headquarter" von Opel in Rüsselsheim bestehen belieben und keine Unterabteilung eines französischen Konzerns werden.

Die Ministerrunde habe das Thema Opel intensiv diskutiert, sagte Nahles. Zur Zeit fänden auf verschiedenen Ebenen Gespräche statt - sowohl mit Opel als auch mit dem Mutterkonzern GM sowie mit der französischen Seite. Die Konzernleitung müsse dringend das Gespräch mit den Arbeitnehmervertretern suchen. Man lege hier Wert auf sozialpartnerschaftliche Lösungen.

Die französische PSA-Gruppe will den zu General Motors gehörenden Autohersteller Opel möglicherweise übernehmen./rm/DP/stb

