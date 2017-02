Ford Motor Company (WKN: 502391) verkündete am Freitag, man würde einen Mehrheitsanteil an dem Start-up im Bereich künstliche Intelligenz Argo AI für 1 Mrd. US-Dollar übernehmen. Diese Summe wird über fünf Jahre hinweg gezahlt.

Was ist Argo AI?

Argo AI ist ein neues Unternehmen, das im letzten Jahr von CEO Brian Salesky und COO Peter Rander gegründet wurde. Das sind beides große Namen im Bereich 'selbstfahrende Autos?. Salesky war Chef für Hardware bei Waymo von Alphabet (WKN: A14Y6H), das einmal als das selbstfahrende Google-Auto-Projekt bekannt war. Render bei einer der Top-Ingenieure bei Uber Technologies im Bereich 'selbstfahrende Autos?. Beide waren zuvor ...

