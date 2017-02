Unterföhring (ots) -



"Hello, here is Shawn Mendes. I was just calling to let you know that you've made it through to the blind auditions!" - wie bitte??? Miran (14, Lübeck) kann es kaum glauben als ihm sein größtes Vorbild höchstpersönlich per Videochat die Einladung zu den Blind Auditions von "The Voice Kids" übermittelt. Am Sonntag, 19. Februar, 20:15 Uhr, in SAT.1 singt der Lübecker auf der Kids-Bühne den Song "Treat You Better" - von Shawn Mendes.



"The Voice Kids" immer sonntags, um 20:15 Uhr, in SAT.1



