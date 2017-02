Paris - Der Teilfonds DNCA Value Europe (ISIN FR0010884361/ WKN A2DFZ2) ist bestrebt, den folgenden Index zu übertreffen: STOXX Europe 600 Net Return über den empfohlenen Anlagezeitraum, so die Experten von DNCA Investments.Nach dem starken Kursanstieg im Dezember sei der Jahresbeginn in ruhigen Gewässern verlaufen. Donald Trump habe sein Amt angetreten und mit einem Federstrich das Transpazifische Handelsabkommen annulliert, die Gesundheitsreform "Obamacare" abgeschaffen, die Genehmigung für zwei Pipeline-Projekte erteilt, die von der Vorgängerregierung blockiert worden seien, und sich für eine aufmüpfige Haltung gegenüber Europa und China entschieden. An der Beschäftigungsfront löse die von Trump gewünschte Wachstums- und Reflationspolitik bei der FED Fragen aus und eröffne die Möglichkeit mehrerer Zinserhöhungsschritte in diesem Jahr.

