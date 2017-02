Paris - Das Fondsvolumen des auf europäische Small-Caps spezialisierten Aktienfonds Echiquier Entrepreneurs (ISIN FR0011558246/ WKN A12FE0) hat am 10. Februar 2017 die Marke von 350 Mio. Euro erreicht, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...