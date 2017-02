Düsseldorf (ots) - Die SPD hat mit scharfer Kritik auf eine Neuausrichtung der amerikanischen Nahostpolitik reagiert. "Das Abrücken der USA von der Zweistaatenlösung ist ein schwerer Rückschlag für die Bemühungen um eine politische Lösung und stärkt die radikalen Kräfte in der Region", sagte SPD-Außenexperte Niels Annen der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe). Sollten sich die Berichte bestätigen, würde dies nach seiner Einschätzung auch die Bemühungen der Vereinten Nationen torpedieren "und einen offenen Bruch zwischen der deutschen und amerikanischen Nahost-Politik" bedeuten, sagte der SPD-Politiker.



