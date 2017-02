Hamburg (ots) - Die G+J Reisewelten der Marken STERN, BRIGITTE, GALA, GEO, GEO Saison und ELTERN sind ab 15. Februar 2017 buchbar / Reiseangebote für weitere G+J Zeitschriften-Marken sind in Planung.



Im Rahmen seiner Ausbaustrategie steigt G+J in den Reisemarkt ein und bietet ab sofort Reisen für die Marken STERN, BRIGITTE, GEO, GEO SAISON, GALA und ELTERN an. Unter der jeweiligen Marke bietet der Verlag exklusiv zusammengestellte Reisen, die in ihrer Kombination einzigartig sind. Die Angebote werden passend zu den Magazintiteln ausgewählt und sind inhaltlich auf die jeweilige Zeitschriftenmarke und ihre Zielgruppen abgestimmt. STERN-Reisen stillen beispielsweise das Fernweh der Leser durch vielfältige Rundreisen oder außergewöhnliche Kreuzfahrten, während BRIGITTE die Neugier auf Städte- und Kurzreisen weckt. GALA bietet u.a. glamouröse Shopping-Reisen und GEO lädt ein, auf Fern- und Rundreisen die Welt zu entdecken. Auch Familien mit Kindern werden in dem neuen Angebotsportfolio fündig: ELTERN richtet seine Reisen ganz auf die Bedürfnisse der Zielgruppe aus und verspricht so entspannte Urlaubstage.



Axel Korda, Leiter G+J Brand Business: "Die Gruner + Jahr Reisewelten sind ein weiterer Meilenstein im Rahmen des Aufbaus neuer Geschäftsfelder für unsere Marken. G+J ist seit Jahren mit Leserreisen sehr erfolgreich. Jetzt erweitern wir das Angebot deutlich und bieten den Lesern unserer Zeitschriften ganze Reisewelten, die thematisch zu den jeweiligen Zeitschriftenmarken passen und genau auf die Bedürfnisse und Wünsche ihrer Zielgruppe zugeschnitten sind. Mit der genauen Kenntnis unserer Zielgruppen und der Reisekompetenz unserer sorgfältig ausgewählten Kooperationspartner haben wir attraktive Angebote mit einem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis zusammengestellt."



Die ersten fünf Reisewelten sind ab 15. Februar 2017 online oder unter der Hotline der jeweiligen Kooperationspartner buchbar, GEO-Saison geht Ende Februar an den Start:



www.stern.de/Reisewelten www.gala.de/Reisewelten www.brigitte.de/Reisewelten www.geo.de/Reisewelten www.eltern.de/Reisewelten www.geo-saison.de/Reisewelten (ab Ende Februar).



Im Herbst folgen weitere Angebote für die Marken ESSEN & TRINKEN, SCHÖNER WOHNEN, Living at HOME, GEOlino, ART und BEEF!.



