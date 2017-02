Die AMCS Group hat 2016 neue Meilensteine bezüglich Umsatz, Neukundengewinnung und globale Expansion gesetzt. Außerdem hat das Unternehmen sein Führungsteam erweitert, um das zukünftige Wachstum zu fördern und die marktführende Stellung in der Abfall-, Recycling- und Logistikbranche zu konsolidieren.

Die AMCS Group, führender Anbieter von Software und Fahrzeugtechnologie für die Abfall-, Recycling- und Materialwirtschaft, hat heute einen Rekordumsatz bei seiner innovativen, branchenspezifischen Software-Suite gemeldet. Im Zuge dieses Wachstums wurde außerdem das Führungsteam um vier erfahrene Mitarbeiter erweitert, die das Unternehmen bei seiner Expansion und der Deckung der Marktnachfrage unterstützen.

Zu den Highlights der Unternehmensleistung 2016 zählen:

Anstieg der wiederholten Jahresumsatzerlöse um 43 gegenüber 2015

Überschreiten der Marke von 1.500 Kunden weltweit

Erreichen einer Kundenbindungsrate von über 98 %

Abschluss von zwei Übernahmen mit starker Bilanz und einem Wissenszentrum in Kontinentaleuropa und Australien

Ausbau des Personalbestands (+ 75 Mitarbeiter)

Weltweite Präsenz mit Umsatzerlösen aus 22 verschiedenen Ländern

Erweiterung des Führungsteams (Michael Winton ist verantwortlich für Nordamerika, Conor Curley übernimmt den Posten des CFO, Leonard Dolan übernimmt die Bereiche Akquisitionsintegration und globale Prozessvereinheitlichung und Mark Abbas leitet als CMO die globale Produktvermarktung, Marketing und Corporate Messaging)

CEO Jimmy Martin kommentierte die Leistung von AMCS im Jahr 2016 wie folgt:

"Mit über 350 Mitarbeitern und Umsätzen in 22 Ländern ist AMCS jetzt tatsächlich ein globales Unternehmen. Die jüngsten Übernahmen von GMT und ASP stellen unseren Schlüsselmärkten in Mitteleuropa und Australien hochwertige zusätzliche Erfahrungen und Ressourcen zur Verfügung; gleichzeitig erweitern sie unser Portfolio."

"Im gesamten Unternehmen setzt sich das Engagement für die Optimierung unserer Kundenbindungsrate fort. Wir werden unsere Investitionen in den Erfolg unserer Kunden aufstocken, um garantiert ein optimales Serviceniveau zu liefern."

"Wir haben unsere Führungsmannschaft erneut verstärkt, und ich bin überzeugt, dass diese Erfahrungen in Kombination mit dem erweiterten Portfolio, eine solide Plattform für ein fortgesetztes Wachstum im Jahr 2017 und darüber hinaus schaffen."

AMCS arbeitet mit einigen der weltweit größten Unternehmen in der Abfall- und Recyclingindustrie zusammen, um den Wandel zu einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft zu unterstützen. Mit dem Portfolio des Unternehmens können Kunden ihre Logistik durch Online-Interaktion optimieren sowie Geschäftsprozesse digitalisieren und automatisieren, um die Effizienz bei der Wiederverwertung und somit die Rentabilität zu steigern.

AMCS ist ein führender Anbieter von integrierter Software und Fahrzeugtechnologie für die Abfall-, Recycling- und Materialressourcenbranche. Wir unterstützen mehr als 1500 Kunden bei der Senkung der Betriebskosten, der Steigerung der Kapazitätsauslastung, der Optimierung von Gewinnmargen und der Verbesserung des Kundenservice. Unsere Unternehmenssoftware und SaaS-Lösungen bieten digitale Innovation für die sich weltweit entwickelnden Kreislaufwirtschaft.

Michael Winton

Als technische Führungskraft mit globaler Ausrichtung blickt Michael auf eine erfolgreiche Laufbahn in den Bereichen Produktions- und Logistikmanagement, Geschäftsentwicklung, kundenorientierte Dienstleistungen, Projektabwicklung und Organisationsentwicklung zurück. In den vergangenen 20 Jahren war Martin für wachstumsorientierte Software- und Serviceunternehmen wie Lochbridge und MicroStrategy tätig und für die Förderung profitablen Wachstums in Domänen wie Internet der Dinge, Mobile, Analytik, PLM und Internethandel verantwortlich.

Conor Curley

Während seiner erfolgreichen Laufbahn im Finanzsektor übte Conor verschiedene internationale Finanzfunktionen in wachstumsstarken Unternehmen wie Digicel in Papua-Neuguinea, China und an anderen Standorten aus. Conor ist Wirtschaftsprüfer mit Masters-Abschluss im Rechnungswesen.

Leonard Dolan, Director of Business Processes Systems

Leonard hat sich durch seine 18jährige Tätigkeit bei Dell einen ausgezeichneten Ruf in der Entwicklung von Geschäftsprozessen für die Technologieindustrie erworben. Er implementierte erfolgreiche Änderungsinitiativen auf der Grundlage verschiedener globaler Strategieprojekte in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Fusionen und Übernahmen, Lieferketten, Fertigung, Materialwirtschaft und Drittanbieterpartnerschaften.

Leonard hat einen BSc (Hons) Abschluss in Wirtschaftsingenieurswesen und einen Masters-Abschluss mit Auszeichnung in Projektmanagement.

Mark Abbas, CMO

Mark ist eine IT-Führungskraft mit mehr als 20 Jahren praktischer Erfahrung in der Abfall- und Recyclingindustrie. Als CEO von GMT Europe, das 2016 von AMCS übernommen wurde, führte er das Unternehmen zu internationalem Wachstum und wickelte mit Erfolg zahlreiche Akquisitionen ab. Als Vorreiter auf dem Abfall- und Recyclingmarkt arbeitete Mark eng mit Produktteams zusammen um sicherzustellen, dass die IT-Lösungen durch neue Funktionen und Möglichkeiten innovativ bleiben und stets den aktuellen Anforderungen gerecht werden.

