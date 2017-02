Mangels neuer Impulse von den Rohstoffbörsen in New York und London verharren die Heizölpreise weiter im Seitwärtstrend. Auf Tagessicht geht es geringfügig um 0,1 Cent bzw. Rappen je Liter Heizöl abwärts. Das Jahr 2017 befindet sich in der siebten Woche. Während die Tage langsam wieder länger werden herrscht am Heizölmarkt stillstand. Verglichen mit dem turbulenten Vorjahr kann man auch von gähnender ...

