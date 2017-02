Hamburg (ots) -



- Querverweis: Ein Dokument liegt in der digitalen Pressemappe zum Download vor und ist unter http://www.presseportal.de/dokumente abrufbar -



- Querverweis: Audiomaterial ist unter http://www.presseportal.de/audio abrufbar -



Anmoderationsvorschlag: Wenn man Post von einem Inkassodienst bekommt, läuft vielen ein Schauer über den Rücken. Jederzeit rechnet man nun damit, dass einem schrankwandgroße, zwielichtige Gestalten einen Besuch abstatten könnten, die mit allen Mitteln Geld eintreiben wollen. Dabei haben solche Vorurteile mit der Realität nichts zu tun. Beseitigen soll diese nun eine virale Kampagne des Finanzdienstleisters EOS, die zeigt, wie die meisten Inkassodienste wirklich arbeiten und dass deren Arbeit absolut nichts mit Gewalt zu tun hat. Die Kampagne spielt mit den gängigen Vorurteilen und erklärt, wie Inkasso wirklich ist. Mario Hattwig berichtet.



Sprecher: Die drei Clips der Kampagne spielen mit den Vorurteilen gegenüber Inkassounternehmen und führen den Zuschauer zunächst bewusst auf eine falsche Fährte.



O-Ton 1 (Lara Flemming, 0:15 Min.): "In einem der Filme sehen wir einen Mann, der einen großen Eimer Zement in einer dunklen Garage anrührt. Er will vermeintlich jemanden einbetonieren, wie wir das aus Mafiafilmen kennen. Am Ende kommt aber heraus: Er ist ein stolzer Familienvater, der einen Fußabdruck seines Sohnes für die Familiengalerie im Wohnzimmer macht."



Sprecher: Sagt Lara Flemming vom Inkassounternehmen EOS. Mit den angedeuteten Mafiamethoden hat Inkasso aber rein gar nichts zu tun.



O-Ton 2 (Lara Flemming, 0:26 Min.): "Natürlich nicht! Seriöses Inkasso ist eine ganz normale Dienstleistung, um ein gestörtes Zahlungsverhältnis zwischen Gläubiger und Schuldner zu bereinigen. Bei uns arbeiten Menschen wie du und ich. Unser Ziel bei EOS ist es, dass der Gläubiger eine Leistung, die er erbracht hat, bezahlt bekommt und dass der Schuldner gleichermaßen seine Zahlung auch stemmen kann."



Sprecher: Sollte man es mal mit einem Inkassounternehmen zu tun bekommen, ist das wichtigste mit den Mitarbeitern zu reden. Ein Problem entsteht immer dann, wenn ein Schuldner sich nicht traut, seine Situation zu besprechen.



O-Ton 3 (Lara Flemming, 0:21 Min.): "Häufig ist ihm zum Beispiel der Schuldenberg über den Kopf gewachsen oder aber er misstraut uns - wobei wir wieder bei den Vorurteilen gegenüber der Inkassobranche wären. Inkasso ist eine gesetzlich eindeutig geregelte Dienstleistung. Das Gesetz weist uns den Weg, wie wir miteinander umgehen - von Zahlungszielen bis hin zur Gebührenfestlegung. Und an diese Vorgaben halten wir uns natürlich."



Abmoderationsvorschlag: Keine Angst vor Inkassodienstleistern. Außer ein paar schwarzen Schafen sind das nämlich seriöse, nach ethischen Grundsätzen handelnde Unternehmen, die niemanden abzocken, sondern zwischen Schuldnern und Gläubigern vermitteln wollen. Mehr Infos und alles zur neuen Kampagne, finden Sie auch im Internet unter www.auf-inkasso-art.de.



ACHTUNG REDAKTIONEN: Das Tonmaterial ist honorarfrei zur Verwendung. Sendemitschnitt bitte an ots.audio@newsaktuell.de.



OTS: EOS Holding GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/42902 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_42902.rss2



Pressekontakt: Phil Stephan Tel.:040/369050-53 Mail:p.stephan@hoschke.de