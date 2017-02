Bereits im Dezember ist General Motors über seinen mittelfristigen Abwärtstrend ausgebrochen, konsolidiert jedoch seinen vorherigen Kursanstieg in einer mehrwöchigen Seitwärtsphase aus. Ein möglicher Verkauf der Opel-Tochter wirkt sich hingegen positiv auf die Stimmung der Anleger aus, die Aktie legte im Dienstagshandel sehr deutlich zu.

Ihren vorläufigen Höhepunkt markierte die General Motors-Aktie im Dezember 2013 mit einem Hoch bei 41,85 US-Dollar und übertraf hierdurch sogar die Hochs aus 2011. Anschließend geriet das Wertpapier jedoch in einem mittelfristigen Abwärtstrend und setzte bis Mitte 2015 auf ein Verlaufstief von 24,62 US Dollar zurück. Die innerhalb des Trendkanals laufende Bodenbildungsphase erstreckt sich jedoch bereits seit Oktober 2014 und endete erst Mitte 2016. Dadurch gelang ist dem Papier von General Motors bis Dezember letzten Jahres zurück an die obere Trendkanalbegrenzung um 35,00 US-Dollar Fahrt aufzunehmen und in demselben Monat sogar einen nachhaltigen Ausbruch darüber zu vollziehen. Seither schwanken die Kursnotierungen jedoch in einer volatilen Seitwärtsphase zwischen 34,67 und 38,38 US-Dollar seitwärts und lassen mit weiteren Signalen ...

