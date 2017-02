München (ots) -



Einzigartiges Star-Trek-Online-Special am Sonntag, 26. März 2017 ab 17:01 Uhr auf TELE 5



KOSMISCH & KONTROVERS



TELE 5 ist der wahre Heimatplanet der SciFi-Fangemeinde in Deutschland. Das unterstreicht der Free-TV-Sender mit Sitz in München am 26. März 2017 ab 17:01 Uhr mit einer besonderen Community- Aktion: Aus den verschiedenen Star-Trek-Serien zeigt TELE 5 insgesamt fünf ausgewählte Episoden mit kontroversen, brandaktuellen Inhalten. Während der Ausstrahlung werden die Zuschauer durch Einblendungen in Schlüsselszenen aufgefordert, parallel im interaktiven Trekkie-Fan- und Experten-Chat auf www.tele5.de mitzudiskutieren.



Welche fundamentalen Erkenntnisse lassen sich in den unendlichen Weiten des Trekkie-Universums gewinnen? Ist Rassismus ein interstellares Phänomen? Und welche Zukunft steht eigentlich in unseren Sternen?



Beantwortet werden die Fan-Fragen im Live-Chat von Dr. Hubert Zitt. Der Physiker ist DIE deutsche Star-Trek- Koryphäe mit echtem Insider-Wissen. Dem Experten zur Seite steht das Redaktionsteam von TELE 5 und der Exklusiv- Sponsor WIRmachenDRUCK GmbH.



Alle Fans können sich über die Social-Media-Kanäle Facebook und Twitter und den Hashtag InsideStarTrek an dem Chat beteiligen, das Geschehen auf dem TV-Bildschirm direkt kommentieren und live mitdiskutieren. Zentrale Anlaufstelle ist die TELE 5-Website (www.tele5.de/InsideStarTrek), auf der ein Social-Hub die Beiträge in einem Chatverlauf bündelt. Damit die Zuschauer das On Air- und Online-Geschehen möglichst bequem parallel verfolgen können, ist die Chat-Funktion auch für die mobile Nutzung per Smartphone oder Tablet optimiert.



Begleitet wird die Aktion durch ein Gewinnspiel, bei dem es begehrte Star-Trek-Fanartikel zu gewinnen gibt. Hauptgewinn - 2 FedCon Gold-Tickets (www.fedcon.de) - für die größte deutsche SciFi Convention vom 2. - 6. Juni in Bonn.



Die Star-Trek-Folgen und Sendezeiten am 26. März 2017 im Überblick: 17:01 Uhr: "Raumschiff Enterprise": "Der erste Krieg" 18:05 Uhr: "Star Trek - The Next Generation": "Mission ohne Gedächtnis" 19:05 Uhr: "Star Trek - Deep Space Nine": "Im fahlen Mondlicht" 20:15 Uhr: "Star Trek - Raumschiff Voyager": "Das Tötungsspiel 1" 21:15 Uhr: "Star Trek - Raumschiff Voyager" "Das Tötungsspiel 2"



