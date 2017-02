FMW-Redaktion

Gestern stieg die Apple-Aktie auf ein neues Allzeithoch - einer der Gründe dafür sind neben den starken Zahlen für das 4.Quartal sowie die Hoffnungen, dass das neue iPhone ein Verkaufsschlager werden wird. Aber ein mindestens ebenso wichtiger Grund sind die massiven Käufe von Warren Buffet, dem Orakel von Omaha. Gestern veröffentlichte Daten (die quartalsweise veröffentlichten, sogenannten 13f filings) zeigen nämlich, dass Buffett mit seiner Firma Berkshire Hathaway im vierten Quartal 2016 seinen Aktienanteil an Apple um mehr als 300% erhöht hat - auf nun 57,3 Millionen Aktien des kalifornischen Unternehmens - noch im Vorquartal hatte Berkshire Hathaway lediglich 15 Millionen Apple-Aktien im Depot, mithin wurden also mehr als 42 Millionen Aktien gekauft ! Nachdem die Apple-Aktie gestern ein neues Allzeithoch erreicht hat, ist die Beteiligung Buffetts an Apple derzeit 7,7 Milliarden Dollar wert - und die Firma dürfte damit einen Buchgewinn von ca. 1,2 Milliarden Dollar verbucht ...

