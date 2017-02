DE0006791825

Den Termin sollten sich interessierte Anleger vormerken: KanAm startet am 20. März den nächsten Cash-Call für den Immobilienfonds Leading Cities Invest. Zuletzt wurde ein Objekt in der Metropolregion Paris erworben.Eine Investition in den Leading Cities Invest (ISIN:) hat sich bislang gelohnt: Wie die Gesellschaft mitteilt, erwirtschaftete der beliebte Immobilienfonds auch im dritten vollen Geschäftsjahr seine Zielperformance von 3,0 Prozent p.a. bzw. konnte diese zum 31. Dezember 2016 mit 3,1 Prozent p.a. sogar leicht übertreffen. Anleger, die seit Fondsauflage im Juli 2013 investiert sind, erzielten eine Wertentwicklung von 10,0 Prozent.

