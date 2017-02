Nachdem die US-Börsen in den vergangenen Tagen nur eine Richtung, nämlich Norden gekannt haben, dürften die Kurse am Mittwoch mehr oder weniger auf der Stelle treten. Der Future auf den S&P-500 deutet eine kaum veränderte Eröffnung am Kassamarkt an.

Bei ihrer Anhörung vor dem Finanzdienstleistungs-Ausschuss des US-Repräsentantenhauses wird Notenbankchefin Janet Yellen wohl das wiederholen, was sie am Dienstag dem Bankenausschuss des Senats gesagt hat. Es waren nicht zuletzt die als "falkenhaft" interpretierten Aussagen Yellens, die den US-Aktienkursen am Vortag zu neuen Rekordständen verhalfen und auch den Dollar auf breiter Front nach oben trieben.

Yellen dürfte zwar "falkenhaft" geklungen haben, meint Rebecca O'Keeffe, Leiterin der Investmentabteilung des Brokerhauses Interactive Investor. Gleichzeitig vertrauten die Anleger aber darauf, dass die Zentralbanken weltweit börsenfreundlich agierten, also vorerst weiter reichlich Liquidität zur Verfügung stellten.

Neben dem Auftritt der US-Notenbankchefin muss der Markt eine Fülle von Konjunkturdaten verarbeiten. Veröffentlicht werden unter anderem Januar-Daten zu Einzelhandelumsatz, Verbraucherpreisen und Industrieproduktion sowie der Empire State Manufacturing Index für Februar.

Einzelwerte dürften von den jüngsten Anlageentscheidungen bedeutender Investmentfonds oder Großaktionäre bewegt werden. Unter anderem geht aus einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht hervor, dass Berkshire Hathaway, die Holding von Investorenlegende Warren Buffett, im vierten Quartal ihre Apple-Beteiligung aufgestockt hat. Berkshire ist auch bei Monsanto eingestiegen. Das zeugt nach Meinung von Beobachtern davon, dass Berkshire an das Zustandekommen der Übernahme durch Bayer glaubt. Gleichzeitig trennte sich Berkshire von Deere- und Wal-Mart-Aktien.

Der von George Soros gegründete Investmentfonds Soros Fund Management hat Anteile von Goldman Sachs und Pandora gekauft. Im Gegenzug wurden die Beteiligungen an - unter anderem - Amazon, Ebay und Netflix verringert.

