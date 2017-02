Köln (ots) -



Ein junges Modelabel aus Köln folgt konsequenter denn je dem Motto: Gutes muss nicht teuer sein. Unter diesem Motto vertreibt erlich textil seit 2016 Unterwäsche und Basics für sie und ihn aus nachhaltiger, europäischer Produktion direkt über das Internet.



Nachhaltig produziert und in top Qualität sollen die besonderen Produkte aber trotzdem erschwinglich sein. Dafür sorgen die Produktion über einen deutschen Traditionshersteller in Deutschland und Rumänien sowie der Internet Direktvertrieb. Kurze Lieferketten sind nicht nur umweltschonender, sondern auch günstiger. Dass nur über die Website verkauft wird, spart zusätzlich Vertriebs- und Lieferkosten. Die Ware landet aus der Produktion direkt beim Kunden - ohne Zwischenhändler oder Mittelsmänner.



Außerdem wird bei erlich textil Nachhaltigkeit großgeschrieben. Die verwendete Baumwolle ist 100% Bio, der Stoff "Made in Germany". Für den CO2-neutralen Versand werden Verpackungen aus Wellpappe und recycelten Kunststoffen verwendet.



Natürlich, umweltschonend und qualitativ hochwertig soll Unterwäsche sein, findet man bei erlich textil. Denn kein anderes Kleidungsstück trägt man so eng am Körper wie die Unterwäsche. Da soll nichts spannen, kneifen oder kratzig sein, deshalb wird jedes Teil sorgfältig ausgesucht und nur Stoff mit höchster Qualität verwendet. Die Designs sind unaufgeregt, die Farbpalette schlicht für eine moderne Basisgarderobe.



Eine ausführliche Größentabelle sowie Anleitung zum richtigen Messen sollen dazu anregen, nicht mehrere Größen zum Anprobieren zu bestellen. "Natürlich kann bei uns alles retourniert werden, wir tun nur alles dafür, dass das niemand muss - das gehört zu unserem Verständnis von Nachhaltigkeit", erklären die Geschäftsführer Sarah Grohé und Benjamin Sadler.



Die beiden jungen Gründer sind von ihrem Konzept überzeugt: "Wer sich in seiner Unterwäsche wohlfühlt, strahlt das auch aus. Erlich macht natürlich sexy!"



Pressekontakt: Jennifer Kim jk@jenniferkim-pr.com