Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Mittwoch klar fester. Damit erholt sich der Leitindex SMI von den Abgaben am Vortag, steht um die Mittagszeit allerdings wieder etwas unter dem Tageshoch. Die Anzeichen für eine weltweit anziehende Inflation verbessern die Aussicht auf steigende Zinsen auch in Europa und befeuern die Rally bei den Bankaktien. Besonderes Augenmerk gilt den Valoren von Schindler, nachdem der Lift- und Rolltreppenhersteller die Ergebnisse fürs abgelaufene Geschäftsjahr präsentiert hat.



Marktbeobachter berichten, dass die Stimmung am Markt vorsichtig optimistisch sei. Die Weltwirtschaft finde Tritt, wobei Regionen wie Asien und Südamerika einen Gang höher schalteten. Im Hinblick auf die Fiskalpakete, die US-Präsident Trump präsentieren wird, sei die Vorfreude möglicherweise die schönste Freude, sagte allerdings ein Händler mit leicht skeptischem Unterton.

Der Swiss Market Index (SMI) gewinnt bis um 12.00 Uhr 0,48% auf 8'466,96 Punkte. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, liegt 0,44% höher bei 1'348,59 Zählern und der breite Swiss Performance Index (SPI) legt 0,42% auf 9'269,82 Punkte zu. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 18 Plus und 12 im Minus.



Die Partizipationsscheine von Schindler (+1,5%) steigen ...

