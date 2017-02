DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (12:35 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.335,80 -0,05% +4,45% Euro-Stoxx-50 3.325,49 +0,50% +1,06% Stoxx-50 3.072,38 +0,49% +2,05% DAX 11.802,38 +0,26% +2,80% FTSE 7.299,73 +0,43% +2,20% CAC 4.923,26 +0,56% +1,25% Nikkei-225 19.437,98 +1,03% +1,69% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 163,31 -19

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,88 53,2 -0,6% -0,32 -3,3% Brent/ICE 55,76 55,97 -0,4% -0,21 -2,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.225,57 1.228,60 -0,2% -3,03 +6,4% Silber (Spot) 17,86 17,95 -0,5% -0,09 +12,2% Platin (Spot) 998,25 1.000,00 -0,2% -1,75 +10,5% Kupfer-Future 2,74 2,74 +0,1% +0,00 +9,3%

AUSBLICK AKTIEN USA

Nachdem die US-Börsen in den vergangenen Tagen nur eine Richtung, nämlich Norden gekannt haben, dürften die Kurse am Mittwoch mehr oder weniger auf der Stelle treten. Bei ihrer Anhörung vor dem Finanzdienstleistungs-Ausschuss des US-Repräsentantenhauses wird Notenbankchefin Janet Yellen wohl das wiederholen, was sie am Dienstag schon dem Banken-Ausschuss des Senats gesagt hat. Es waren nicht zuletzt die als "falkenhaft" interpretierten Aussagen Yellens, die den Aktienkursen am Vortag zu neuen Rekordständen verhalfen und auch den Dollar auf breiter Front nach oben trieben. Neben dem Auftritt der US-Notenbankchefin muss der Markt eine Fülle von Konjunkturdaten verarbeiten. Einzelwerte dürften von den jüngsten Anlageentscheidungen bedeutender Investmentfonds oder Großaktionäre bewegt werden. Unter anderem geht aus einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht hervor, dass Berkshire Hathaway, die Holding von Investorenlegende Warren Buffett, im vierten Quartal ihre Apple-Beteiligung aufgestockt hat. Berkshire ist auch bei Monsanto eingestiegen. Das zeugt nach Meinung von Beobachtern davon, dass Berkshire an das Zustandekommen der Übernahme durch Bayer glaubt. Gleichzeitig trennte sich Berkshire von Deere- und Wal-Mart-Aktien. Der von George Soros gegründete Investmentfonds Soros Fund Management hat Anteile von Goldman Sachs und Pandora gekauft. Im Gegenzug wurden die Beteiligungen an - unter anderem - Amazon, Ebay und Netflix verringert.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Einzelhandelsumsatz Januar PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm 14:30 Verbraucherpreise Januar PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm 14:30 Empire State Manufacturing Index Februar PROGNOSE: +6,5 zuvor: +6,5 15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Januar Industrieproduktion PROGNOSE: -0,1% gg Vm zuvor: +0,8% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 75,4% zuvor: 75,5% 16:00 Lagerbestände Dezember PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestände (Woche)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die Börsen in Europa legen am Mittwochmittag leicht zu. Allerdings sind die Blue-Chip-Indizes von ihren Tageshöchstkursen wieder etwas zurückgefallen. Gesucht sind unverändert kleinere Titel. Das hat den SDAX, in dem 30 kleinere deutsche Unternehmen enthalten sind, erstmals in seiner Geschichte über 10.000 Punkte steigen lassen. Der MDAX, in dem 50 mittelgroße Unternehmen enthalten sind, ist den vierten Börsentag in Folge auf ein Rekordhoch geklettert. Die Stimmung an den Börsen profitiert zur Wochenmitte von den jüngsten Aussagen der US-Notenbankpräsidentin Janet Yellen. Die Federal Reserve schätzt die Lage der US-Wirtschaft positiv ein, dies sorgte für erneute Rekordstände am US-Aktienmarkt. Aber auch die Saison der Quartalsberichte der Unternehmen liefert Argumente, am Aktienmarkt einzusteigen. Mit der Aussicht auf steigende Zinsen stellt der Bankensektor den größten Gewinner und legt um 1,4 Prozent zu. Commerzbank steigen um 2,3 Prozent und Deutsche Bank um 2,2 Prozent. Ein überraschend starkes organisches Wachstum stützt den Kurs von Heineken, der um 4 Prozent zulegt. Akzo Nobel hat im Ausblick auf 2017 steigende Rohstoffpreise betont, der Kurs des Chemieproduzenten fällt daraufhin um rund 3 Prozent. Das Ergebnis von Air Liquide im vergangenen Jahr sei "durchwachsen" ausgefallen, sagt ein Händler. Für die Aktie geht es 1,6 Prozent nach unten. ABN Amro steigen um 3,2 Prozent. Die niederländische Bank hat im vierten Quartal mehr verdient als erwartet.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:36 Di, 17:48 EUR/USD 1,0553 -0,18% 1,0572 1,0577 EUR/JPY 120,9288 -0,14% 121,0945 120,96 EUR/CHF 1,0652 +0,00% 1,0652 1,0650 EUR/GBP 0,8491 +0,14% 0,8485 1,1794 USD/JPY 114,59 +0,03% 114,56 114,36 GBP/USD 1,2428 -0,24% 1,2459 1,2475

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den Börsen in Asien haben zur Wochenmitte die grünen Vorzeichen dominiert. Nur in China drehten die Kurse im späten Geschäft ins Minus, weil Befürchtungen aufkamen, dass chinesische Fonds ihr Engagement in Hongkong zurückfahren könnten, und Anleger daher Gewinne mitnahmen. Ansonsten hatte sich die Stimmung unter den Investoren mit den jüngsten Aussagen der US-Notenbankpräsidentin Janet Yellen nochmals aufgehellt. Bereits die Wall Street ging in der Folge mit Gewinnen aus dem Handel, nun folgten ihr die Börsen in Asien. Der Nikkei-225 profitierte auch von der Schwäche des Yen. Getragen von der Aussicht auf höhere Zinsen am Anleihenmarkt stiegen die Aktien japanischer Versicherer. So verteuerten sich die Aktien von MS&AD Insurance Group und Dai-ichi Life um 4,0 bzw. 4,5 Prozent und notierten damit auf einem Achtzehn- und Fünfzehn-Monatshoch. Toshiba gaben nach dem Verlust am Vortag um weitere 8,8 Prozent nach. Am Dienstag hatte die Nachricht, dass das Unternehmen die Veröffentlichung der Zahlen verschiebt, die Aktie in den Keller geschickt. Nun überraschte Toshiba erneut negativ: Das Unternehmen muss 6,3 Milliarden Dollar auf das Atomgeschäft abschreiben - das kam an der Börse nicht gut an. Der Hersteller von Unterhaltungselektronik wollte eigentlich mit dem Einstieg in das Atomgeschäft die Zyklik aus dem Geschäft herausnehmen. Gesucht waren Aktien von Apple-Zulieferern, nachdem die Aktie des iPhone-Herstellers am Dienstag auf ein Rekordhoch gestiegen war. In Taiwan stiegen TSMC um 0,8 Prozent und Hon Hai um 1 Prozent. In Hongkong verbesserten sich Sunny Optical um 6,2 und AAC um 2,5 Prozent.

CREDIT

Die Risikoprämien der Versicherungen gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen kommen zur Wochenmitte zurück. Positiv für die Finanzwerte werden im Anleihehandel die Aussagen der US-Notenbankpräsidentin Janet Yellen vor dem Bankenausschuss des US-Senats gewertet. Dort betonte Yellen, dass sie den Vorschlägen von US-Präsident Donald Trump in Bezug auf die Deregulierung im Kern zustimme.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Lufthansa nimmt Schlichtungsempfehlung im Piloten-Tarifstreit an

Die Schlichtung im festgefahrenen Vergütungstarifstreit zwischen der Deutschen Lufthansa und der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit war erfolgreich. Die Lufthansa nehme die Schlichtungsemfpehlung an, teilte der DAX-Konzern mit. Durch die erhöhte Vergütung steigen die Kosten im Konzerntarifvertrag um 85 Millionen Euro pro Jahr.

Siemens will 200 Millionen Dollar in Mexiko investieren

Der Industriekonzern Siemens investiert trotz der Abschottungspläne der USA weiter im benachbarten Mexiko. Siemens-Chef Joe Kaeser kündigte bei einem Besuch in Mexiko am Dienstag an, innerhalb des nächsten Jahrzehnts 200 Millionen Dollar (189 Millionen Euro) in Mexiko zu investieren und dort bis zu 1.000 neue Jobs zu schaffen. Das Unternehmen bekräftige damit sein "Bekenntnis zu Mexiko", erklärte Kaeser.

PSA bietet Merkel Gespräch über Opel an

Die französische Automobilgruppe PSA um Peugeot und Citroën hat Bundeskanzlerin Angela Merkel ein Gespräch über die mögliche Übernahme von Opel angeboten. Ein Konzernsprecher sagte am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP in Paris, PSA-Chef Carlos Tavares wolle möglichst bald die Kanzlerin und die Opel-Gewerkschaftsvertreter treffen. In Deutschland gibt es Sorge um die mehr als 18.000 Arbeitsplätze bei Opel.

General-Motors-Chefin am Mittwoch zu Gesprächen bei Opel

Inmitten der Debatte um einen möglichen Verkauf von Opel ist die Chefin des US-Mutterkonzerns am Mittwoch zum Stammsitz des Autoherstellers gereist. "Wir können bestätigen, dass GM-Chefin Mary Barra zu Gesprächen mit dem Opel-Team in Rüsselsheim ist", teilte Opel mit und bestätigte damit einen Bericht des Manager Magazins.

Gerresheimer zahlt nach gutem Jahr höhere Dividende

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 15, 2017 06:39 ET (11:39 GMT)

Der Pharmaverpackungsspezialist Gerresheimer hat das Geschäftsjahr 2015/16 mit einem höheren Umsatz und Gewinn beendet und seine Ziele erreicht. An der guten Entwicklung will das Unternehmen seine Aktionäre mit einer deutlich höheren Dividende von 1,05 Euro je Aktie teilhaben lassen. Im vergangenen Jahr hatte Gerresheimer 0,85 Euro je Aktie an die Aktionäre gezahlt.

Aareal Bank beteiligt sich mit 20 Prozent an Mount Street

Die Aareal Bank will eine strategische Partnerschaft mit dem pan-europäischen Servicing-Unternehmen Mount Street schließen. Das in London ansässige Unternehmen ist auf Servicing und Kreditmanagement insbesondere von Gewerbeimmobilienportfolios spezialisiert. Die beiden Unternehmen erwarten in den kommenden Jahren in Europa einen deutlich zunehmenden Bedarf an Dienstleistungen in diesen Bereichen. Die Wiesbadener beteiligen sich zudem mit 20 Prozent an Mount Street.

Norma mit leichtem Wachstum

Der Verbindungstechnikkonzern Norma hat seine Ende vergangenen Jahres gesenkte Prognose für 2016 erreicht. Der Umsatz wuchs leicht um 0,6 Prozent auf 894,9 Millionen Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Dabei profitierte Norma von der Übernahme von Autoline, einem Produzenten von Steckverbindern. Das organische Wachstum lag bei 0,9 Prozent.

KKR bekommt gut 19 Prozent der GfK-Aktien angedient

Der Beteiligungsgesellschaft Kohlberg Kravis Roberts (KKR) sind nach eigenen Angaben bis zum Ablauf der Annahmefrist ihrer Offerte für die GfK SE am 10. Februar etwa 19,3 Prozent der ausstehenden Aktien angedient worden. Damit wurde die Mindestannahmeschwelle von 18,54 Prozent überschritten, wiederholte KKR. Sie hatte dies bereits am 11. Februar mitgeteilt. Damit war ihr der Einstieg bei dem Marktforschungsunternehmen geglückt. Der Investor wickelt die Offerte über das Vehikel Acceleratio Capital ab.

Rheinland-Pfalz fordert von PSA "klares Bekenntnis" zu deutschen Opel-Standorten

Die rheinland-pfälzische Landesregierung erwartet bei einer Übernahme von Opel durch den französischen PSA-Konzern ein Bekenntnis zu den Standorten in Deutschland. In ersten Gesprächen mit dem Opel-Vorstand habe die Landesregierung deutlich gemacht, dass sie ihre "volle Unterstützung" anbiete, um die Standorte zu erhalten, sagte Landeswirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) im Deutschlandfunk.

Pfeiffer lehnt Busch-Offerte ab und erfüllt Jahresprognose 2016

Der Vakuumpumpenhersteller Pfeiffer Vacuum hat das laufende Übernahmeangebot der Busch-Gruppe als unangemessen zurückgewiesen. Es enthalte weder eine marktübliche Kontrollprämie, noch spiegele es die von der Busch-Gruppe selbst genannten Wachstumspotenziale in der Vakuumindustrie, teilte der TecDAX-Konzern mit.

MVV Energie bestätigt nach gutem Auftaktquartal Prognose

Das Mannheimer Energieunternehmen MVV Energie hat im ersten Geschäftsquartal mehr verdient um umgesetzt. Die im Vergleich zum Vorjahr kältere Witterung führte zu einem höheren Wärmeabsatz, und die Kraftwerke und Anlagen des Unternehmens waren stärker verfügbar. Damit konnte das niedrigere Windaufkommen mehr als ausgeglichen werden, teilte die MVV Energie AG mit und bestätigte ihre Jahresprognose.

LPKF-Großaktionär Bantleon will Einfluss nehmen

Der Laserspezialist LPKF Laser & Electronics muss sich künftig mit einem Großaktionär auseinander setzen: Der Anleiheninvestor Bantleon will Einfluss auf die Zusammensetzung des Aufsichtsrats und des Vorstands nehmen, wie dessen Gründer und Aufsichtsratschef Jörg Bantleon dem Unternehmen mitgeteilt hat. Jörg Bantleon hält seit dem 16. September mindestens 10 Prozent der Aktien.

Air Liquide erhöht Dividende und gibt Gratisaktie aus

Der Gasekonzern Air Liquide rechnet nach einem Gewinnanstieg im vergangenen Jahr auch 2017 mit einem höheren Ergebnis. Zudem will der Linde-Rivale die Dividende erhöhen und Gratisaktien ausgeben. Im abgelaufenen Jahr stieg der Umsatz um 15 Prozent auf 18,14 Milliarden Euro, wie das Unternehmen mitteilte.

Heineken-Jahresgewinn steigt durch Premium-Marken

Trotz anhaltender Währungsbelastungen hat Heineken einen Anstieg seines Jahresumsatzes und seiner Ergebnisse erzielt. Die zweitgrößte Brauerei der Welt erzielte einen operativen Gewinn vor Sondereinflüssen von 3,54 Milliarden Euro und damit eine Steigerung um fünf Prozent zum Vorjahr. Der Umsatz stieg um ein Prozent auf 20,79 Milliarden Euro.

Credit Agricole verzeichnet Gewinneinbruch im 4. Quartal

Die Credit Agricole hat im vierten Quartal wegen einer Abschreibung auf ihr französisches Filialgeschäft deutlich weniger verdient und die Erwartungen verfehlt. Der Nettogewinn in den drei Monaten bis Ende Dezember brach um 67 Prozent auf 291 Millionen Euro ein, wie Frankreichs zweitgrößte börsennotierte Bank nach Vermögenswerten bekanntgab. Dies lag unterhalb der Erwartungen der von Factset befragten Analysten, die mit 301 Millionen Euro gerechnet hatten.

Danone kündigt milliardenschweres Effizienzprogramm an

Der französische Lebensmittelkonzern Danone hat ein 1 Milliarde Euro schweres Effizienzprogramm für die kommenden vier Jahre angekündigt. Im vierten Quartal 2016 verdiente der weltgrößte Joghurt-Hersteller gut ein Drittel mehr, ungünstige Wechselkurse drückten allerdings den Umsatz.

Toyota ruft sämtliche Brennstoffzellenautos zurück

Toyota ruft sämtliche bisher verkauften Exemplare seines Brennstoffzellenautos Mirai zurück. Ein Softwarefehler könne dazu führen, dass sich das Antriebssystem plötzlich ausschaltet, teilte der japanische Konzern am Mittwoch mit. Betroffen sind demnach rund 2.800 Autos, die zwischen November 2014 und Dezember 2016 vom Band liefen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

February 15, 2017 06:39 ET (11:39 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.