Nachdem die Tarifkommission der Vereinigung Cockpit die Schlichtungsempfehlung im Tarifstreit mit der Lufthansa am Mittwoch angenommen hat, sollen die Mitglieder in einer Urabstimmung über die endgültige Annahme des Schlichterspruchs entscheiden. Das teilte die Pilotengewerkschaft am Mittwoch mit.

"Die Bewertung des Schlichterspruchs war erwartungsgemäß sehr schwierig und verlangt von den Piloten maximale Kompromissbereitschaft. Die Schlichtungsschlussempfehlung ist aus Sicht der VC gerade so akzeptabel", sagte Markus Wahl, Sprecher der Vereinigung Cockpit. "Das letzte Wort liegt jetzt bei den Mitgliedern, die im Rahmen einer Urabstimmung über die endgültige Annahme des Schlichterspruchs entscheiden werden. Die Verhandlungskommission empfehlt den Piloten eine Annahme", so Wahl weiter.

Mit dem Ergebnis der Urabstimmung sei bis Ende März zu rechnen.