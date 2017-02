Hannover (ots) - Die renommierte Personalberatung Rochus Mummert hat zum Jahresbeginn die Geschäftsführung der Healthcare Consulting erweitert sowie zwei erfahrene Berater für den Executive Search-Bereich gewinnen können. Während Rainer Decker die Partnerschaft mit seiner Kompetenz in der Informationstechnologie verstärkt, berät Holger Uslar wachstumsorientierte mittelständische Unternehmen und Kapitalbeteiligungsgesellschaften bei der Besetzung und Beurteilung von Führungskräften. Mit der Besetzung von Top- und Schlüsselpositionen in der Industrie, der Nachfolgesuche im gehobenen Mittelstand und als Marktführer in der Gesundheitswirtschaft hat sich Rochus Mummert unter den Top Ten der deutschen Personalberatungen etabliert.



"Frau Walter hat in den vergangenen Jahren wesentliche Beiträge zum Aufbau und der Weiterentwicklung unseres Unternehmens geleistet", sagt Dr. Peter Windeck, Managing Partner von Rochus Mummert Healthcare Consulting. "Die Übernahme einer größeren Verantwortung durch Frau Walter ist daher für mich und meine Gesellschafterkollegen ein konsequenter Schritt." Die Geschäfts-führung der Rochus Mummert Healthcare Consulting besteht nun aus Dr. Peter Windeck, Hardy Scherer und Annekathrin Walter. "Ich freue mich sehr auf die weitere vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Frau Walter, um diese Erfolgsgeschichte gemeinsam fortzuschreiben", so Rochus Mummert-Geschäftsführer Dr. Peter Windeck.



Annekathrin Walter ist seit Gründung der Healthcare Consulting im Frühjahr 2007 Senior Beraterin bei Rochus Mummert. Schon während ihres wirtschaftswissenschaftlichen Studiums an der Universität Hannover startete sie ihre Karriere bei einer großen deutschen Personalberatung. Bei Rochus Mummert stieg Annekathrin Walter vor gut fünf Jahren zur Partnerin auf.



"Rainer Decker und Holger Uslar können unsere Mandanten mit ihrer umfangreichen Praxis in weltweit tätigen Unternehmen sowie in der Beratungsbranche hervorragend unterstützen", sagt Dr. Hans Schlipat, Managing Partner der Rochus Mummert-Gruppe. "Unsere beiden neuen Associate Partner bringen zusätzliches Know-how und frische Impulse; sie passen optimal zu unserer Philosophie, unsere Mandanten stets umfassend und vorausschauend zu beraten."



Rainer Decker besitzt langjährige Erfahrungen im internationalen Vertrieb von erklärungsbedürftigen Softwareprodukten und IT-Dienstleistungen in der Medien-, Telekommunikations- und Finanzbranche sowie im operativen Top-Level-Management bei Konzernen und im Mittelstand. Der Diplom-Informatiker begann seine Karriere als IT-Berater und Softwareentwickler. Es folgten Stationen als geschäfts-führender Gesellschafter bei einem Unternehmen für Softwareentwicklung und Beratung, außerdem als Geschäftsführer bei verschiedenen Töchtern eines internationalen Medienkonzerns. Anschließend wechselte er in das Segment Personalberatung mit den Schwerpunkten Informationstechnologie, Executive Search und Coaching.



Der Diplom-Kaufmann Holger Uslar ist seit über zwei Jahrzehnten im Management tätig, davon mehr als 15 Jahre in der Beratungsbranche. Nach Führungspositionen bei der Bundeswehr und im Personalmanagement namhafter Unternehmen wechselte er zu einem großen amerikanischen Executive Search Unternehmen. Er setzte seinen Weg bei anderen internationalen Consultinghäusern mit dem Fokus auf die Besetzung von Führungspositionen fort, zuletzt als Geschäftsführender Gesellschafter. Herr Uslar besitzt fundierte Kenntnisse in der Management-Diagnostik und hat auf seinen Stationen hochrangige Führungskräfte als Business Coach begleitet.



Über Rochus Mummert (www.rochusmummert.com)



Dr. Rochus Mummert gründete vor 45 Jahren die heute unter der Dachmarke Rochus Mummert firmierende Personalberatung, die sich der Gewinnung und Förderung von Management-Elite verpflichtet hat. Seitdem wurden mehr als 35.000 Führungskräfte, Gesellschafter und Unternehmer beraten, mehrere tausend Top-Management-Positionen erfolgreich besetzt und zahlreiche Management-Potenzial-Analysen sowie Management- und Gesellschafter-Beratungen durchgeführt. Die Erfahrung des Hauses erstreckt sich auf alle Wirtschaftszweige, Funktionen und Unternehmensgrößen - im Inland wie im Ausland, im mittelständischen Bereich wie auch in Konzernen. Durch die Ergebnisse der Arbeit zählt Rochus Mummert zu den Marktführern in Deutschland und hat sich in den Top Ten der Branche etabliert. Das Ranking des Branchenspezialisten ConsultingStar (www.consultingstar.com) führt die Rochus Mummert-Gruppe mit einem Umsatz von weltweit rund 13 Millionen Euro auf Position acht.



