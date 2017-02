Exklusives Feature zeigt Nutzern Fotos ihrer Vorfahren und Verwandten. Mit nur einem Klick können die Fotos im Stammbaum hinzugefügt werden.

MyHeritage, das international führende Unternehmen für Familiengeschichte und DNA, gibt heute die Einführung von Photo Discoveries bekannt. Das innovative Feature, gestaltet Familienstammbäume um, indem es automatisch passende historische Fotos hinzufügt. Eine Photo Discovery stellt Nutzern eine Reihe Fotos von Vorfahren und Verwandten zur Verfügung, die sie wahrscheinlich noch nie zuvor gesehen haben. Diese Fotos stammen aus Stammbäumen anderer Nutzer. Mit einem einzigen Klick, kann der Nutzer die Fotos zu den passenden Profilen in seinem Stammbaum hinzufügen.

Dieser Smart News Release enthält Multimedia. Vollständige Veröffentlichung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170215005564/de/

(Photo: Business Wire)

Anhand der hochpräzisen Smart Matching™-Technologie und den Instant Discoveries™ von MyHeritage, identifiziert Photo Discoveries Profile ohne Fotos im Stammbaum des Nutzers und stellt Bilder dieser Personen aus passenden Profilen anderer Stammbäume zur Verfügung.

Die Nutzer können bis zu zehn Fotos pro Photo Discovery hinzufügen. Solche, die sie nicht empfangen möchten, werden einfach abgelehnt. Photo Discoveries können unbeschränkt genutzt werden. Die Fotos werden in den zugehörigen Profilen kopiert, wobei alle nützlichen Metadaten wie Personen-Tags, Datumsangaben und Ortsnamen beibehalten werden.

"Bei MyHeritage entwickeln wir regelmäßig innovative Lösungen, um unsere branchenführenden Matching-Technologien noch besser zu machen", so MyHeritage Gründer und CEO Gilad Japhet. "Ein nie zuvor gesehenes Foto eines Vorfahren zu erhalten, ist eine positive emotionale Erfahrung, die wir unseren Nutzern so oft wie möglich gewähren möchten. Die Photo Discoveries erfüllen zudem unser Versprechen einer gemeinsamen, einfachen Familienforschung.

Die Einsicht der Photo Discoveries im Thumbnail-Format ist kostenlos. Das Anwenden der Photo Discoveries im eigenen Stammbaum erfordert ein PremiumPlus- oder Complete-Abonnement.

Über MyHeritage

MyHeritage ist die weltweit führende Plattform für Familiengeschichte und DNA. Mit seiner Vordenker-Technologie verwandelt MyHeritage die Familienforschung in eine leicht zugängliche und sich schnell lohnende Tätigkeit. Die weltweite Community hat Zugriff auf eine riesige Sammlung historischer Aufzeichnungen, die eine der international facettenreichsten Stammbaumsammlungen und bahnbrechendsten Such- und Übereinstimmungstechnologien darstellt. Mit MyHeritage DNA ermöglicht das Unternehmen technologisch fortschrittlich, erschwingliche DNA-Tests, die die ethnische Herkunft der Nutzer und ihre bisher unbekannten Verwandten enthüllen. MyHeritage bietet mit seiner Plattform eine einfache Möglichkeit, um Familiengeschichten aus der Vergangenheit und der Gegenwart zu teilen und sie für künftige Generationen zu speichern. MyHeritage ist in 42 Sprachen verfügbar. www.myheritage.de

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170215005564/de/

Contacts:

MyHeritage

Silvia da Silva, Country Manager Germany

Tel.: +49 30 217 826 52

E-Mail: silvia@myheritage.com