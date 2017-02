Frankfurt - Der Kurs des Euro hat am Mittwoch an seine Vortagesverluste angeknüpft und ist erneut unter Druck geraten. Im Mittagshandel wurde die europäische Gemeinschaftswährung mit 1,0557 US-Dollar gehandelt. Im frühen Handel hatte der Euro noch zeitweise bei 1,0578 Dollar notiert. Zum Franken tendiert der Euro derweil seitwärts.

Ein Euro kostet am Mittag mit 1,0652 CHF in etwa soviel wie am Morgen. Der US-Dollar verteuert sich derweil auf 1,0091 CHF von 1,0071 CHF am Morgen. Beim bisherigen Tageshoch von 1,0098 CHF kratzte der Dollar an der Marke ...

