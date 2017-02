Am 21. September 2016 habe ich einen Blog unter dem Titel "Ein neuer Solarboom in Deutschland und der EU?" veröffentlicht. Mir wurde in der Zeit danach immer klarer, dass sich in Q4/2016 noch viel tun würde und für Dezember hatte ich mit 200-300 Megawattpeak (MWp) gerechnet. Am Ende waren es über...

