Nena-Fan Vivien (14, Billerbeck) singt in ihrer Blind Audition bei "The Voice Kids" natürlich einen Nena-Song: "Irgendwie, Irgendwo, Irgedwann" soll der Schülerin aus dem Münsterland am Sonntag, 19. Februar, 20:15 Uhr, in SAT.1 Glück bringen: "Ich hoffe, wenn Nena das Lied hört, dass sie nicht enttäuscht ist wie ich es singe und spürt, dass ich ihr Fan bin." Auf jeden Fall bringt der Auftritt ihr eine gemeinsame Zugabe mit Coach Nena und vier magische Worte ihres großen Vorbilds: "Ich hab dich lieb."



"The Voice Kids" immer sonntags, um 20:15 Uhr, in SAT.1



