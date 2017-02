Wolfsburg (ots) - Sehr geehrte Damen und Herren,



liebe Kolleginnen und Kollegen,



am Donnerstag, 16. Februar, findet um 12.30 Uhr im Vorfeld des Bundesligaspiels des VfL Wolfsburg bei Borussia Dortmund (Samstag, 18. Februar, 15.30 Uhr) eine Pressekonferenz statt.



Im Medienraum der Volkswagen Arena (3. OG, In den Allerwiesen 1, 38446 Wolfsburg) stehen Olaf Rebbe und Valerien Ismael für Fragen zur Verfügung.



