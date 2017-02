Laut Gesetz müssten die meisten Arbeitsplätze in Ministerien in Bonn sein. Das ist schon seit 2008 nicht mehr so. Laut Bauministerium erschwert die Arbeitsteilung weiter die Regierungsarbeit.

Die Aufteilung der Bundesministerien zwischen Berlin und der alten Hauptstadt Bonn erschwert die Regierungsarbeit. Die Arbeitseffizienz leide "trotz der größtmöglichen Nutzung technischer Mittel", heißt es in einem Bericht von Bundesbauministerin Barbara Hendricks (SPD), den das Bundeskabinett ...

