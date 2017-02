München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Kochprofis besuchen Undercover altbekannte Restaurants



- Mit Ole Plogstedt, Frank Oehler, Nils Egtermeyer und Andi Schweiger - Sendetermin: Donnerstag, 16. Februar 2017, um 20:15 Uhr bei RTL II



In "Die Kochprofis - Einsatz Undercover" steht eine ganz neue Aufgabe für die Küchenchefs bereit! Die drei Kochprofis Ole Plogstedt, Frank Oehler und Andi Schweiger kommen ein Jahr nach ihrem vorherigen Dreh zurück in den "Klosterkrug". Wirtin Annette (47) bat die Profiköche ein weiteres Mal um Hilfe, da auf anfänglichen Erfolg, erneut Umsatzeinbußen folgten. Doch was lief schief beim "Klosterkrug"-Team? Das wollen die Drei mit versteckter Kamera und perfekter Tarnung herausfinden.



Die Kochprofis unterwegs auf geheimer Undercover-Mission! Mit versteckten Kameras und Verkleidung wagen sich Andi Schweiger, Frank Oehler, Nils Egtermeyer und Ole Plogstedt in altbekannte Küchen.



Schon einmal halfen sie Wirtin Annette (47) und ihrem "Klosterkrug" in Lügde. Damals wurde nicht nur die Terrasse renoviert, sondern sie verbannten auch die Fertigdosen aus der Küche. Und dank dem Einsatz der RTL II-Kochprofis lief es anfänglich prächtig für das Restaurant.



Doch ein Jahr später erreicht die Kochprofis ein erneuter Hilferuf von Annette. Was ist schiefgelaufen? Ist die ungelernte Köchin wieder in alte Verhaltensmuster verfallen? Das wollen die Kochprofis herausfinden. Und zwar ohne, dass sich Annette drauf einstellen kann.



Für die ungeschminkte Wahrheit und die perfekte Tarnung greift Ole mit einem professionellen Maskenbildner tief in den Schminkkoffer. Zum ersten Mal in der Geschichte der Kochprofis, ermitteln die Drei in "Einsatz Undercover" als gewöhnliche Gäste und kommen unangemeldet in Annettes Küche. Was wird sie dort wohl erwarten?



"Die Kochprofis - Einsatz Undercover" wird von Janus TV GmbH produziert.



Sendetermin: Donnerstag, 16. Februar 2017, um 20:15 Uhr bei RTL II



OTS: RTL II newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6605 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6605.rss2



Pressekontakt: RTL II Programmkommunikation Eva Römhild 089 - 64185 6510 eva.roemhild@rtl2.de