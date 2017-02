Liebe Trader,

den vorläufigen Höhepunkt markierte das General Motors-Wertpapier im Dezember 2013 mit einem Hoch bei 41,85 US-Dollar und übertraf hierdurch sogar die Hochs aus 2011. Anschließend geriet die Aktie jedoch in einem mittelfristigen Abwärtstrend und setzte bis Mitte 2015 auf ein Verlaufstief von 24,62 US Dollar zurück. Die innerhalb des Trendkanals laufende Bodenbildungsphase erstreckte sich jedoch zwischen Oktober 2014 und Mitte 2016. Dadurch gelang ist dem Papier von General Motors anschließend bis Dezember letzten Jahres zurück an die obere Trendkanalbegrenzung um 35,00 US-Dollar Fahrt aufzunehmen und in demselben Monat sogar einen nachhaltigen Ausbruch darüber zu vollziehen. Seither schwanken die Kursnotierungen jedoch in einer volatilen Seitwärtsphase zwischen 34,67 und grob 38,00 US-Dollar seitwärts und lassen mit weiteren Signalen auf sich warten. Für ein solches könnte jedoch die Abstoßung der Opel-Tochter sorgen, Anleger honorierten diesen Schritt und katapultierten die Aktie im gestrigen Handel auf frische Wochenhochs aufwärts. Sogar ein Ausbruch aus der aktuellen Seitwärtsbewegung wäre in den kommenden Wochen vorstellbar.

Long-Chance:

Die Umsetzung des im Dezember aufgestellt Kaufsignals reichte zunächst bis auf ein Zwischenhoch von 38,38 US-Dollar. Für einen weiteren Kursschub zurück an die Jahreshochs aus 2013 bei 41,85 US-Dollar muss zumindest das Kursniveau von 38,00 US-Dollar per Wochenschlusskurs überwunden werden, erst dann sind weitere Kursgewinne bis 38,99 und 41,85 US-Dollar auch realistisch. Abgesichert sollte ein Investment aber noch knapp unterhalb der Marke von 36,40 US-Dollar - solange nämlich kein nachhaltiger Ausbruch vollzogen worden ist, sind volatile Kursschwankungen innerhalb der aktuellen Schieberphase zu erwarten. Sehr deutlich eintrüben dürfte sich das Chartbild der General Motors-Aktie aber erst bei einem Rückfall unter die Horizontalunterstützung und den gleitenden Durchschnitt EMA 200 bei aktuell 33,46 US-Dollar - dann drohen nämlich direkte Rücksetzer auf das Kursniveau bei rund 30,00 US-Dollar.

Einstieg per Stop-Buy-Order: 38,40 US-Dollar

Kursziel: 40,00 / 41,85 US-Dollar

Stopp: < 36,40 US-Dollar

Risikogröße pro CFD: 2,00 US-Dollar

Zeithorizont: 4 - 6 Wochen

Wochenchart:



Tageschart:



General Motors Comp., Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 37,24 US-Dollar; 13:45 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

