The Coca Cola Company (WKN:850663) legte am 9. Februar ihre Quartalszahlen für das vierte Quartal 2016 vor. Die Ergebnisse spiegeln die gegenwärtigen Anstrengungen wider, das Geschäftsmodell weniger produktionslastig zu machen, indem sich das Unternehmen auf Innovationen beim Portfolio und der Entwicklung der Marke konzentriert.

The Coca Cola Company: Die Zahlen



Datenquelle: The Coca-Cola Company.

Was ist mit Coca-Cola letztes Quartal passiert?

Der Umsatzrückgang von 6 % lag hauptsächlich an Desinvestitionen, die infolge der Re-Franchise- oder Verkaufsbemühungen seiner Abfüllanlagen an Partner stattfanden. Das Unternehmen liegt im Plan, seine gesamten Abfüllanlagen in den USA 2017 auszugliedern.

Das organische Umsatzwachstum, welches um Währungsschwankungen, Zukäufe, Desinvestitionen und andere ...

