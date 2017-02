Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Amerikas Großbanken boomen

Die Aktienkurse amerikanischer Banken steigen und steigen. Goldman Sachs, J.P. Morgan Chase und Bank of America erreichten am Dienstag allesamt neue Rekordkurse, und das bei einem Niveau, das unter der neuen Finanzmarktregulierung zeitweise unerreichbar schien. Anleger erwarten höhere Zinsen, niedrigere Steuern, weniger Regulierung und mehr Wirtschaftswachstum unter US-Präsident Donald Trump.

Schwedens Notenbank lässt Leitzins bei minus 0,50 Prozent

Die schwedische Zentralbank hat ihren Leitzins auf dem Rekordtief von minus 0,50 Prozent belassen. Zugleich erklärte sie, dass die stärkere Währung und die politische Unsicherheit im Ausland eine Gefahr für das Erreichen des Inflationsziels von 2 Prozent darstellten, was bedeute, dass auf kurze Sicht die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung größer sei als einer Zinserhöhung.

EZB teilt bei Dollar-Tender 136 Millionen zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen 136 Millionen Dollar an drei Banken zugeteilt. Bei dem vorherigen Dollar-Tender hatten vier Banken eine Summe von insgesamt 235 Millionen nachgefragt und erhalten.

Auslandsanleger fürchten sich vor Populistin Le Pen

Zweieinhalb Monate vor den französischen Präsidentenwahlen verlieren die Staatsanleihen des Landes zusehends an Wert. Dagegen halten französische Aktien und Firmenanleihen dem Druck stand, der aus der Furcht vor einem Wahlsieg Marine Le Pens resultiert. Eine gewisse Panik unter Auslandsanlegern könnte dieses Paradox erklären helfen.

Rubel steigt auf höchsten Stand seit Mitte 2015

Die russische Währung hat am Mittwoch ihren höchsten Stand seit Mitte 2015 erreicht. An der Börse in Moskau waren erstmals seit Juli 2015 für einen Dollar weniger als 57 Rubel fällig; für einen Euro waren es weniger als 60 Rubel - der höchste Kurs seit Juni 2015. Als Gründe gelten die Erholung der Ölpreise, positive Zeichen aus der russischen Wirtschaft und Hoffnungen auf eine Annäherung zwischen Russland und den USA unter US-Präsident Donald Trump.

EU-Parlament gibt grünes Licht für Freihandelsabkommen Ceta

Das Europaparlament hat dem Freihandelsabkommen Ceta zwischen der EU und Kanada zugestimmt. Für den heftig umstrittenen Vertrag stimmten am Mittwoch 408 Abgeordnete, vor allem Konservative, Liberale und Sozialdemokraten. 254 Parlamentarier votierten mit Nein, neben den Grünen auch Vertreter der Linken, Euroskeptiker und Rechtsextreme. 33 Abgeordnete enthielten sich.

Schulz-Effekt hält in neuer Wahlumfrage an

Der Höhenflug des SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz hat sich in den jüngsten Umfragen bestätigt. Nach der großen Aufholjagd der SPD, die im Wahltrend von Stern und RTL innerhalb von zwei Wochen um 10 Prozentpunkte zulegen konnte, etablierte sich die SPD in der aktuellen Umfrage des Forsa-Instituts für die beiden Medien bei 31 Prozent.

PSA bietet Merkel Gespräch über Opel an

Die französische Automobilgruppe PSA um Peugeot und Citroën hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ein Gespräch über die mögliche Übernahme von Opel angeboten. Ein Konzernsprecher sagte am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP in Paris, PSA-Chef Carlos Tavares wolle möglichst bald die Kanzlerin und die Gewerkschaftsvertreter von Opel treffen. In Deutschland gibt es Sorge um die mehr als 18.000 Arbeitsplätze bei Opel.

Rheinland-Pfalz fordert von PSA "klares Bekenntnis" zu deutschen Opel-Standorten

Die rheinland-pfälzische Landesregierung erwartet bei einer Übernahme von Opel durch den französischen PSA-Konzern ein Bekenntnis zu den Standorten in Deutschland. In ersten Gesprächen mit dem Opel-Vorstand habe die Landesregierung deutlich gemacht, dass sie ihre "volle Unterstützung" anbiete, um die Standorte zu erhalten, sagte Landeswirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) am Mittwoch im Deutschlandfunk.

Kabinett bringt Angleichung von Renten in Ost und West auf den Weg

Das Bundeskabinett hat am Mittwoch die Angleichung der Renten in Ost und West auf den Weg gebracht. Der nach Angaben des Bundesarbeitsministeriums gebilligte Gesetzentwurf sieht vor, die Anpassung 2018 beginnen zu lassen und in sieben Schritten zu vollziehen. Ein einheitlicher aktueller Rentenwert soll so ab dem 1. Juli 2024 gelten.

Bundesregierung bessert Energiesteuer- und Stromsteuergesetz nach

Die Bundesregierung hat Änderungen des Energiesteuer- und des Stromsteuergesetzes auf den Weg gebracht. Wie das Finanzministerium mitteilte, wird damit im Stromsteuerrecht auch den Erfordernissen der technologischen Entwicklungen Rechnung getragen, insbesondere im Fahrzeugbereich und bei den Speichermedien.

Russischer Außenminister Lawrow trifft erstmals neuen US-Kollegen Tillerson

Der russische Außenminister Sergej Lawrow kommt am Donnerstag in Deutschland erstmals mit seinem neuen US-Kollegen Rex Tillerson zusammen. Die Begegnung sei am Rande des Treffens der G20-Außenminister in Bonn geplant und werde derzeit vorbereitet, teilte die Sprecherin des Außenministeriums in Moskau am Mittwoch mit.

Palästinenser kritisieren Abkehr der USA von Zwei-Staaten-Lösung scharf

Nach der angedeuteten Kursänderung der USA im Nahost-Konflikt hat eine ranghohe Vertreterin der Palästinenser scharfe Kritik an Washington geäußert. Ein Bruch mit den jahrzehntelangen Bemühungen um eine Zwei-Staaten-Lösung ergebe "keinen Sinn" und sei auch "keine verantwortungsvolle Politik", sagte Hanan Aschrawi, Mitglied des Exekutivkomitees der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO), am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP.

Indien bringt mit nur einer Rakete Rekordzahl von 104 Satelliten ins All

Indien hat mit einer einzigen Rakete eine Rekordzahl von 104 Satelliten erfolgreich ins Weltall gebracht. Die Rakete startete am Mittwoch vom südindischen Weltraumbahnhof Sriharikota. Als der Leiter der indischen Raumfahrtbehörde Isro, Kiran Kumar, verkündete, dass die Satelliten im Weltraum ausgesetzt worden seien, brachen die versammelten Wissenschaftler in Jubel aus.

Spanien Verbraucherpreise Jan +3,0% (Dez: +1,6%) gg Vj

Spanien HVPI Jan +2,9% (Dez: +1,4%) gg Vj

Griechenland Verbraucherpreise Jan +1,2% gg Vj

Griechenland Verbraucherpreise Jan -0,8% gg Vm

GB/Arbeitslosengeldbezieher Jan -42.400; Quote 2,1%

GB/Arbeitslosengeldbezieher Jan PROGNOSE: +2.000

Eurozone/Handelsbilanz Dez Überschuss 28,1 Mrd EUR (Vj Überschuss 24,4 Mrd EUR)

US/MBA Market Index Woche per 10. Feb -3,7% auf 379 (Vorwoche: 393,6)

US/MBA Purchase Index Woche per 10. Feb -4,5% auf 223,1 (Vorwoche: 233,7)

US/MBA Refinance Index Woche per 10. Feb -2,9% auf 1.239,6 (Vorwoche: 1.276,4)

Taiwan BIP 4Q revidiert +2,88% gg Vorjahr (vorläufig: +2,58%)

Taiwan BIP 4Q revidiert +0,45% gg Vorquartal (vorläufig: +0,47%)

Taiwan BIP-Prognose 2017 +1,92% nach +1,87%

