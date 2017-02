FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS RAISES IBSTOCK PRICE TARGET TO 215 (200) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS RPC GROUP PRICE TARGET TO 1120 (1200) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1275 (1340) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN RAISES HUNTING TO 'CONVICTION BUY' ('BUY') - TARGET 734.30 (666.70) P - HSBC CUTS LADBROKES TO 'REDUCE' ('HOLD') - TARGET 115 (145) PENCE - HSBC CUTS WILLIAM HILL TO 'REDUCE' ('HOLD') - TARGET 255 (265) PENCE - JEFFERIES RAISES ACACIA MINING PRICE TARGET TO 575 (550) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES ACACIA MINING PRICE TARGET TO 610 (580) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SPECTRIS PRICE TARGET TO 2425 (2025) PENCE - 'NEUTRAL' - LBBW RAISES BP PRICE TARGET TO 500 (480) PENCE - 'HOLD' - PANMURE INITIATES JOULES WITH 'BUY' - TARGET 249 PENCE - PANMURE RAISES SMART METERING PRICE TARGET TO 868 (650) PENCE - 'BUY' - RBC CAPITAL RAISES SANNE GROUP PRICE TARGET TO 810 (780) PENCE - 'OUTPERFORM' - S&P GLOBAL CUTS ROLLS ROYCE GROUP TO 'SELL' ('HOLD') - TARGET 650 (720) PENCE - UBS CUTS FOXTONS PRICE TARGET TO 145 (165) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES INTERCONTINENTAL HOTELS PRICE TARGET TO 2700 (2500) PENCE - 'SELL'



