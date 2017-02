FMW-Redaktion

Es war gestern erstaunlich ruhig im Twitter-Account des POTUS, des President of the United States. Der unrühmliche Abgang von Mike Flynn, seinem Sicherheitsberater, hat für reichlich Unruhe gesorgt: Flynn hatte geleugnet, dass er mit dem russischen Botschafter über die Russland-Sanktionen gesprochen habe, doch hatten die US-Geheimdienste die Gespräche Flynns mitgeschnitten und dadurch belegt, dass das sehr wohl der Fall war. Und während Flynn in seinem Abschieds-Schreiben behauptete, er sei freiwillig zurück getreten, sagte gestern Abend Sean Spicer, Pressesprecher des Weißen Hauses, dass Trump Flynn zum Rücktritt aufgefordert habe.

Donald Trump. Foto: whitehouse.gov

Nun sorgt ein weiterer Bericht der New York Times für Unruhe: demnach hätten mehrere Vertraute von Trump, darunter Mitglieder seines Wahlkampfteams, mit russischen Staatsbediensteten gesprochen, darunter seien auch Geheimdienstler gewesen:

"Phone records and intercepted calls show that members of Donald J. Trump's 2016 presidential campaign and other Trump associates had repeated contacts ...

Den vollständigen Artikel lesen ...