Berlin (ots) - Im Auftrag von Frau Fata Hasanovic haben wir ihre gesamten Verträge im Zusammenhang mit Germany's Next Topmodel, insbesondere mit der Heidi Klum GmbH & Co. KG / ONEeins fab Management einseitig beendet. Frau Hasanovic wird weiterhin als Model und Darstellerin tätig sein und freut sich auf ihre Zukunft.



