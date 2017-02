Unterföhring (ots) - Hugo Egon Balder aus Köln fragt: "Welche Shows zeigt SAT.1 ab 10. März?" Richtige Antwort: "'Genial daneben', 'Paul Panzers Comedy Spieleabend' und 'Rabenmütter'." Denn SAT.1 schickt die Zuschauer am neuen Fun Freitag mit viel Comedy ins Wochenende. Hugo Egon Balder, Hella von Sinnen und Wigald Boning versuchen gemeinsam mit den Top-Comedians Deutschlands freitags um 21:15 Uhr die genialdanebenen Fragen der Zuschauer zu beantworten. Schon eine Stunde zuvor gibt es ein Warm-Up für Körper und Gehirn: Paul Panzer spielt Spielchen mit seinen prominenten Kandidaten. Und für alle, die noch nicht genug gelacht haben am Freitagabend, legen die "Rabenmütter" um 22:15 Uhr mit neuen Folgen ihrer charmanten Sketch-Comedy noch nach.



Paul Panzer: "Mein Spieleabend wird einfach nur lustig, locker, entspannt. Wie ein Spieleabend zuhause mit Freunden, nur hier schaut Deutschland zu."



Hugo Egon Balder: "Wir müssen bei 'Genial daneben' nicht proben oder uns vorbereiten. Wir setzen uns einfach an diesen Tisch und legen los - alles ist improvisiert. Es ist das einfachste Prinzip - und das ist immer das Beste."



Der neue Fun Freitag in SAT.1, ab 10. März 2017: 20:15 Uhr: "Paul Panzers Comedy Spieleabend" 21:15 Uhr: "Genial daneben" 22:15 Uhr: "Rabenmütter"



