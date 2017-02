Die EU-Kommission mahnt Deutschland wegen zu hoher Luftverschmutzung. In 28 Gebieten gäbe es zu hohe Stickstoffdioxid-Werte - darunter sind Berlin, München und Köln. Deutschland muss nachbessern, sonst drohen Bußgelder.

Wegen anhaltend starker Luftverschmutzung hat die EU-Kommission ein Mahnschreiben an Deutschland geschickt. In insgesamt 28 Gebieten werden die Stickstoffdioxid-Werte zu stark überschritten, wie die Brüsseler Behörde am Mittwoch mitteilte. Unter den betroffenen Gebieten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...