Five9, Inc. (NASDAQ:FIVN), ein führender Anbieter von Cloud-Software für den Enterprise-Contact-Center-Markt, gab heute bekannt, dass das Unternehmen die Rolle eines verbesserten Kundenservices auf der CCW 2017 diskutieren sowie seine Produkte ausstellen wird.

Auf der CCW 2017 wird Five9 demonstrieren, wie Unternehmensorganisationen mithilfe von Technologie dem modernen Kunden von heute ein positives Kundenerlebnis bieten können. Vertreter von Five9 werden während der Messe vorführen und darüber informieren, wie Unternehmen effizient ihren Kundenservice modernisieren können.

Im Laufe dieser Veranstaltung werden Teilnehmer lernen, wie eine nahtlose Kundenkontakthistorie und Kundenerfahrung helfen können, sowohl Kundenloyalität und -bindung zu erhöhen als auch solide Geschäftsergebnisse zu erwirtschaften.

Titel: Enhancing Your Customer Service to the Next Level (Ihren Kundendienst auf die nächste Ebene heben)

Wer: Wendell Black, VP Channels, Five9

Wann: 21. Februar, 15:30 Uhr

Wo:Speakers Forum; Estrel Congress Center, Berlin

Am Stand A17 in Halle 2 wird Five9 demonstrieren, wie Unternehmen davon profitieren können, ihr Contact Center in die Cloud zu bringen, und wie einfach es ist, eine nahtlose Kundenerfahrung zu bieten.

Sprechen Sie mit uns @Five9, LinkedIn, Facebook, Blog.

Über Five9

Five9 ist ein führender Anbieter von Cloud-Software für den Enterprise-Contact-Center-Markt. Mit seiner Software liefert das Unternehmen die Leistungsfähigkeit der Cloud Tausenden von Kunden und ermöglicht jährlich über drei Milliarden Kundeninteraktionen. Seit 2001 führt Five9 die Cloud-Revolution im Bereich Contact-Center an und hilft Organisationen, von herkömmlichen standortgebundenen Lösungen zur Cloud zu wechseln. Five9 stellt Unternehmen Cloud-Software für ihre Contact-Center bereit, die nicht nur zuverlässig, sicher, Compliance-gerecht und skalierbar ist, sondern auch ein außergewöhnliches Kundenerlebnis schaffen, die Produktivität der Contact-Center-Mitarbeiter steigern und konkrete Geschäftsergebnisse liefern soll. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.five9.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170215005603/de/

Contacts:

Five9 UK Ltd

Sabine Winterkamp

Skype: swinterkamp

sabine.winterkamp@five9.com