Unterföhring (ots) - Bisher unveröffentlichte Bilder und Interviews, exklusive Tagebuchnotizen, erstmalige Augenzeugenberichte. 19 Jahre nach Falcos Tod bricht sein bester Freund erstmals sein Schweigen. In "Falco - Die ultimative Doku zum 60. Geburtstag" erzählt Hans Reinisch die ganze Wahrheit über den Pop-Star und seinen tödlichen Unfall. kabel eins zeigt das neue, einmalige Portrait von Falco am Sonntag, 19. Februar 2017, um 20:15 Uhr exklusiv im deutschen Fernsehen.



"Er war clean. Er war gesund. Es war für ihn zwei Jahre lang der Himmel auf Erden. Er hatte hier mit der Kultfigur Falco abgeschlossen", erinnert sich Falcos engster Vertrauter und damaliger Manager Hans Reinisch an die gemeinsame Zeit in der Dominikanischen Republik. Nach 19 Jahren spricht er zum ersten Mal über die tatsächlichen Hintergründe des tödlichen Autounfalls des österreichischen Weltstars. Falco rief ihn kurz vor seinem Tod an. Reinisch wollte ihn abholen, kam aber drei Minuten zu spät. Augenzeugen des Unfalls wie der Bürgermeister von Cabarete schildern bisher unbekannte Details: "Falco ist vom Parkplatz auf die Straße eingebogen. Genau in diesem Moment kam der Bus um die Kurve gefahren und prallte auf sein Auto."



"Es soll nicht nur der beste Falco-Film sein, sondern DER Falco-Film schlechthin", sagt Rudi Dolezal, langjähriger Weggefährte und Produzent aller Falco-Videos, über sein neues Werk. "So dass Falco darüber in seiner ureigenen Art gesagt hätte: 'Ned schlecht, Oida!' - das war das höchste Lob, das man von ihm bekommen konnte." Dolezal sprach für seine Doku u.a. mit Niki Lauda, David Bowie, Smudo, Arnold Schwarzenegger und Brigitte Nielsen über ihre Erlebnisse mit der Pop-Ikone.



"Wenn ich morgen meinem Gott gegenüberstehe, kann ich ihm sagen: 'Ich bin unschuldig. Ich habe niemanden betrogen, ich habe niemandem weh getan, außer mir selbst.' Und das wird er mir verzeihen." (Hans Hölzel alias Falco kurz vor seinem Tod 1998)



"Falco - Die ultimative Doku zum 60. Geburtstag" - am Sonntag, 19. Februar 2017, um 20:15 Uhr bei kabel eins



Pressekontakt:



ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Michael Ulich Tel. +49 [89] 9507-7296 Michael.Ulich@ProSiebenSat1.com



OTS: kabel eins newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7841 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7841.rss2