Demütigende, die menschliche Würde verachtende Rituale in der Bundeswehrkaserne in Pfullendorf haben für einen Aufschrei gesorgt. Von der Leyen will nun hart dagegen vorgehen - über Pfullendorf hinaus.

Nach dem Skandal in einer Kaserne in Pfullendorf will Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) weiter gegen demütigende Rituale bei der Bundeswehr vorgehen. "Man muss einer Minderheit in der Truppe, die so etwas tut, klar die Rote Karte zeigen und Konsequenzen ziehen, die sehr deutlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...