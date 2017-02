Der DAX konnte heute fast bis 11.850 Punkte ansteigen, drehte kurz vorher aber wieder nach unten ab. Dieser Widerstand wurde im Insight bereits länger hervorgehoben. Der Verfallstermin steht vor der Tür und sollte den DAX bis Freitag um 13:00 Uhr weitgehend unter 11.800 Punkten halten.

Short-Positionen bieten sich also über 11.800 Punkten an. Eine Garantie gibt es für die 11.800 Punkte-Marke nicht, aber eine stark erhöhte Wahrscheinlichkeit. Long-Positionen bieten sich nicht an. Bestehende Long-Positionen sollten erstmal verkauft werden.

Aktuelle DAX-Lage:

DAX im Long-Modus.

Indikatorenlage long.

DAX bei 11.790 Punkten im Widerstandsbereich.

DAX ist genau bis zum nächsten Widerstand bei 11.850 Punkte angestiegen und hier wieder abgedreht.

Bis zum Verfall am Freitag ist mit einem Durchbruch über 11.800 Punkte aber eher nicht zu rechnen.

DAX trotzdem im großen Bild im langfristigen Short-Bereich (siehe Monatschart im Morgen-Insight). Short-Einstiege ausloten!

Historische Saisonalität:

In US-Nachwahljahren (DAX): Bis Ende Februar nachgebend.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Bis Ende Februar nachgebend.

Sentiment

DAX (Woche 07)

Sentiment in laufender Woche zwischen Bullen und Bären ausgeglichen.

Börsenindikator (Februar)

Börsenindikator nach Gebert: Long.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator eher langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture:

Der DAX notiert im starken Widerstandsbereich im Monatschart (Fibo-Fächer, Bollinger-Band, Trendkanalbegrenzung). Der Index kann noch etwas steigen (aktuell etwa 11.900 Punkte), sollte dann aber eine längere Korrektur bis 10.800 Punkte einleiten. Über 11.900 Punkten ergibt sich aber neues Aufwärtspotential ...

Den vollständigen Artikel lesen ...