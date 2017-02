Hatten Mitarbeiter von Donald Trump während des Wahlkampfes Kontakt zu russischen Spionen? Das berichtet zumindest die "New York Times" unter Berufung auf Geheimdienstquellen. Was bislang zu den Vorwürfen bekannt ist.

Nicht nur Michael Flynn, auch weitere Mitglieder aus dem Trump-Team sollen mit mit offiziellen Stellen in Russland kommuniziert haben. Die schiere Menge der Kontakte soll die Ermittler bei Routine-Überwachungen russischer Spione alarmiert haben. Was bislang bekannt ist.

Darum geht's

Wie die "New York Times" berichtet, sollen mehrere Mitarbeiter von Donald Trump im amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf intensiven Kontakt zum russischen Geheimdienst gehabt haben. Gesammelte Telefondaten und abgehörte Gespräche sollen die Vorwürfe belegen. Dabei beruft sich die Zeitung auf mehrere Quellen innerhalb der US-Geheimdienste.

Demnach ist der Zeitpunkt der Telefonate besonders brisant: Sie sollen "in etwa zu derselben Zeit" stattgefunden haben, in der die Ermittlungsbehörden und Aufklärungsdienste zunehmend Hinweise darauf erhalten hätten, dass Russland versuche, durch Cyberangriffe auf die US-Demokraten die Präsidentschaftswahl in den USA zu stören.

Allerdings sind weder Zweck noch Inhalt der Gespräche bekannt. Es gibt den Informanten zufolge auch keine Beweise, dass Trumps Mitarbeiter mit Russland zusammengearbeitet hätten. Die Kontakte mit dem russischen Geheimdienst könnten also auch durch Geschäftsbeziehungen von Trumps Wahlkampf-Managern zustande gekommen sein - möglicherweise auch unwissentlich.

Trotzdem erscheint es vor diesem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...