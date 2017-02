(Neu: Entscheidung zu Flotte einseitig durch Lufthansa)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach 14 Streiks haben Lufthansa und ihre Piloten eine erste Teillösung erreicht. Das Unternehmen und die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit nahmen am Mittwoch die Empfehlung des Schlichters Gunter Pleuger zu den künftigen Pilotengehältern an. Zugleich erklärte der Konzern einseitig, 40 neue Flugzeuge nicht mehr mit Piloten zu besetzen, die nach dem umstrittenen Konzerntarifvertrag (KTV) bezahlt werden. Mit dem Einsatz kostengünstigerer Piloten sollen die 85 Millionen Euro für die Gehaltssteigerungen kompensiert werden.

Die VC reagiert darauf zunächst nicht und empfahl ihren Mitgliedern, bei der anstehenden Urabstimmung den Kompromiss zum Gehalt anzunehmen. Es ist aber damit zu rechnen, dass der Lufthansa-Vorstoß die weiteren Gespräche zu den noch offenen Tarifthemen wie Betriebsrenten und Übergangsversorgung belasten wird. Dort sind neue Pilotenstreiks keineswegs ausgeschlossen.

VERGÜTUNGSTARIFVERTRÄGE GELTEN BIS ENDE 2019

Die rund 5400 Piloten im Konzerntarifvertrag (KTV) von Lufthansa, Lufthansa Cargo und Germanwings erhalten nach der Einigung in vier Stufen insgesamt 8,7 Prozent mehr Geld. Zusätzlich gibt es eine Einmalzahlung im Gesamtvolumen von rund 30 Millionen Euro, was voraussichtlich einer Ausschüttung von 5000 bis 6000 Euro je Beschäftigten entspreche, teilte das Unternehmen mit. Die Laufzeit der Vergütungstarifverträge gilt bis Ende 2019. Lufthansa-Aktien waren mit einem Kursplus von 1,21 Prozent am Nachmittag einer der stärksten Dax-Werte.

Der Konzern bezifferte die Gesamtkosten auf 85 Millionen Euro, die an anderer Stelle kompensiert werden müssten. 40 neu zugehende Flugzeuge sollten außerhalb des KTV eingesetzt werden dürfen. Es blieb unklar, ob es sich um zusätzliche Maschinen handelt oder um Ersatzjets für die bestehende Lufthansa-Flotte mit derzeit 334 Maschinen (Stand 30.9.2016). Der Konzern will dafür möglicherweise eine neue Gesellschaft gründen und umgeht damit den KTV.

KTV-PILOTEN BEREITS IN MINDERHEIT

Formal ging es in der Mitte Januar begonnenen Schlichtung ausschließlich um die Gehälter der 5400 Piloten, die nach dem Konzerntarifvertrag für die Gesellschaften Lufthansa, Lufthansa Cargo und Germanwings fliegen. Pleugers Schlichterspruch musste sich folglich auf dieses Thema beschränken.

Kurz vor Ende des Schlichtungsverfahrens hatte Lufthansa die Piloten bereits vor einem zu hohen Abschluss gewarnt und mit der Gründung einer neuen Gesellschaft gedroht. Der umstrittene Konzerntarifvertrag sieht vor, dass Flugzeuge der Marke Lufthansa nahezu ausschließlich von Piloten geflogen werden dürfen, die nach dem KTV beschäftigt werden. Lufthansa sucht daher nach Wegen, Flugzeuge mit billigeren Piloten betreiben zu können. Im Konzern sind die KTV-Piloten bereits in der Minderheit. Bei allen Töchtern wie Swiss, Austrian, Brussels und Eurowings wird weniger gezahlt.

KONFLIKT LÄUFT BEREITS SEIT 2012

Der Tarifkonflikt läuft seit bereits seit 2012 - mit mittlerweile 14 Streiks, 500 Millionen Euro Kosten und ungezählten Verhandlungsrunden. Der bislang letzte Streik hatte Reisepläne von Lufthansa-Kunden Ende November durcheinander gebracht./ceb/als/kf/DP/jha

ISIN DE0008232125

AXC0204 2017-02-15/14:59