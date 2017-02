Köln (ots) - "Gemeinsam gegen die Trauer" arbeiten die Menschen, die sich bei VIDU, den bundesweiten Selbsthilfeverein für früh verwitwete Menschen engagieren. Mithilfe eines Webdesigners, einer Grafikerin, einer Texterin und eines Fotografen haben die VIDU-Verantwortlichen eine neue Webseite entwickelt. Betroffene und Interessierte finden hier Informationen und Aktionen zum Thema, Selbsthilfegruppen und Trauerbegleiter und ein Forum zum direkten Austausch. Wer möchte, kann auf einem virtuellen Sternenhimmel den Namen seines verstorbenen Partners, die Lebensdaten und einen persönlichen Text notieren lassen. Im Herbst plant das VIDU-Team einen bundesweiten Gedenktag für die verstorbenen Partner. Außerdem gibt es ein "Wochenende für früh Verwitwete und ihre Kinder". Seit einem Jahr läuft die Briefaktion "Zurück ins Leben", die den Betroffenen im ersten Jahr der Trauer regelmäßig positive Post in den Briefkasten schickt. Der ehemalige Vizekanzler und Bundesminister für Arbeit und Soziales, Franz Müntefering, schreibt im Grußwort: "Zu früh ist es immer. Aber wenn schon in jungen Jahren durch den Tod ein gemeinsames Leben endet, dann ist das noch absurder als im hohen Alter. In dieser Zeit Kraft und Lebensmut zu finden, ist besonders schwer. Mit anderen Menschen zu sprechen, die einen auch aus eigener Erfahrung verstehen, und bei Bedarf und immer wieder sich austauschen zu können, ist eine sinnvolle Hilfe."



Info: Laut aktuellen Aussagen des statistischen Bundesamtes leben derzeit mehr als 600.000 unter 60jährige verwitwete Frauen und Männer in Deutschland, die ihren Lebenspartner durch Krankheit, Unfall oder Suizid verloren haben. VIDU agiert bundesweit über ein Netzwerk regionaler Selbsthilfegruppen und Trauerbegleiter. Die Vereinsmitglieder treffen sich täglich im Internetforum und einmal jährlich auf einer Mitgliederversammlung in Köln. http://www.verein-verwitwet.de/aktuelles, Download Broschüre VIDU-Flyer Direkte Kontaktaufnahme vidu@verein-verwitwet.de Unser Team http://www.verein-verwitwet.de/wir-sind-vidu



Pressekontakt: Susanne Hempel Mobil: 0172-2033778 E-Mail: hempel.hempel@t-online.de