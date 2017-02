Die Trump-Rallye an der Wall Street geht weiter. Der S&P500 weist ständig neue All-Time-Highs auf. Und laut Marktexperten Christoph Zwermann geht es weiter steil nach oben. Warum auch am deutschen Markt noch Potenzial vorhanden ist, auch wenn der DAX gerade etwas "bummelt" und weshalb die Daimler-Aktie aktuell eine Einstiegs-Chance aufweist, erfahren Sie in diesem Interview. Außerdem bespricht Moderatorin Johanna Claar mit Marktexperten Christoph Zwermann von Zwermann Financial das spannende Währungspaar EUR/CHF und weshalb Kupfer und der chilenische Markt einen starken Aufwärtstrend aufweisen.