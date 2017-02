Bonn (ots) - Für den deutschen Außenminister Sigmar Gabriel ist es eine Premiere: Wenn er im Plenarsaal des Bundestags in Bonn seine Amtskollegen aus den G20-Staaten begrüßt, wird er zum ersten Mal in seinem neuen Amt ein großes internationales Treffen leiten. Seine interessantesten Gäste: US-Außenminister Rex Tillerson und sein russischer Kollege Sergej Lawrow. Vor Ort sind die phoenix-Reporter Martin Richter und Michael Krons, die ab 14 Uhr von der Ankunft der Gäste berichten werden. Im phoenix-Studio zu Gast ist Politikwissenschaftler Thomas Jäger, der mit Moderatorin Sonja Fuhrmann die Ereignisse einordnen wird. Gegen 18 Uhr wird eine Pressekonferenz von Sigmar Gabriel erwartet. Auch am zweiten Tag des Treffens ist phoenix ab 8.30 Uhr mit Schalten dabei und überträgt gegen 14 Uhr Sigmar Gabriels Abschluss-Statement live.



Das Treffen in Bonn dient der Vorbereitung des G20-Gipfels im Juli in Hamburg. Aktuelle Kriege und Konflikte sollen nicht im Vordergrund stehen. Vielmehr geht es um die langfristige Zusammenarbeit jenseits der akuten Krisendiplomatie. Schwerpunkte werden die Agenda 2030, die Prävention von Konflikten, Friedenserhaltung und die Zusammenarbeit mit Afrika sein.



Das Treffen wird die erste Begegnung eines Vertreters der Regierung Trump mit einem russischen Minister sein. Zu Russland kommen widersprüchliche Signale aus der neuen US-Regierung - mal Annäherung, mal scharfe Kritik am Vorgehen in der Ostukraine. Dem früheren Öl-Manager Tillerson werden jedenfalls gute Kontakte nach Moskau nachgesagt.



Auch die übrigen G20- Staaten sind in Bonn vertreten: Argentinien, Australien, Brasilien, China, Frankreich, Großbritannien, Indien, Indonesien, Italien, Japan, Kanada, Mexiko, Saudi-Arabien, Südafrika, Südkorea, Türkei - und die EU. Für die Vereinten Nationen nimmt zudem der neue UN-Generalsekretär Antonio Guterres teil.



