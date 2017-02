Beim Raiffeisen-eigenen Kaffee-, Getränke- und Snackautomatenbetreiber cafe+co tritt demnächst ein neuer Chef seinen Dienst an. Nachdem der bisherige Geschäftsführer Gerald Steger am 1. April 2017 in den Vorstand des Wasseraufbereitungskonzerns BWT Group wechselt, übernimmt Fritz Kaltenegger (45) die Geschäftsführung von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...