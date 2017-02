Die EU-Kommission sieht vor, jedes Jahr einen bestimmten Satz an CO2-Zertifikaten vom Markt zu nehmen. Das Parlament will das nun ab 2020 umsetzen. Zunächst sind aber Gespräche mit jedem EU-Staat vonnöten.

Die Reform des Handels mit Verschmutzungsrechten in der Europäischen Union hat ein weitere Hürde genommen. Das EU-Parlament stimmte am Mittwoch für einen Entzug von CO2-Zertifikaten aus dem Markt für die Jahre nach 2020 entlang den Vorschlägen der EU-Kommission. Die Position des Parlaments muss noch mit den EU-Staaten abgestimmt werden, die noch um ein gemeinsames Vorgehen ringen. Deutschland will vor allem seine ...

