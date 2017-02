Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-News: STRABAG AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung STRABAG AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 24.03.2017 in Köln mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2017-02-15 / 15:05 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. STRABAG AG Köln - ISIN: DE000A0Z23N2//WKN: A0Z23N - Wir laden die Damen und Herren Aktionäre unserer Gesellschaft zur Teilnahme an der außerordentlichen Hauptversammlung am Freitag, dem 24. März 2017, 10:00 Uhr, im *Congress-Centrum Nord Koelnmesse - Rhein-Saal, 2. OG, Deutz-Mülheimer-Straße, 50679 Köln (Deutz),* ein. TAGESORDNUNG 1. *Beschlussfassung über die Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre der STRABAG AG auf die Ilbau Liegenschaftsverwaltung AG mit Sitz in Hoppegarten (Hauptaktionärin) gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung gemäß § 62 Abs. 5 Umwandlungsgesetz in Verbindung mit §§ 327a ff. Aktiengesetz* Gemäß § 62 Abs. 5 Umwandlungsgesetz (UmwG) i.V.m. §§ 327a ff. Aktiengesetz (AktG) kann die Hauptversammlung einer übertragenden Aktiengesellschaft im Zusammenhang mit einer Verschmelzung auf eine übernehmende Aktiengesellschaft, der Aktien in Höhe von mindestens 90% des Grundkapitals der übertragenden Aktiengesellschaft gehören (Hauptaktionär), die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre (Minderheitsaktionäre) auf den Hauptaktionär gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung beschließen (sog. umwandlungsrechtlicher oder verschmelzungsrechtlicher Squeeze-out). Mit Schreiben vom 7. Oktober 2016 hat die Ilbau Liegenschaftsverwaltung AG mit Sitz in Hoppegarten ('Ilbau') den Vorstand der STRABAG AG darüber unterrichtet, dass sie zum Zwecke der Vereinfachung der Konzernstruktur beabsichtige, eine Verschmelzung der STRABAG AG (als übertragende Gesellschaft) auf die Ilbau (als übernehmende Gesellschaft) durchzuführen, in deren Zusammenhang ein Ausschluss der Minderheitsaktionäre der STRABAG AG nach § 62 Abs. 1 und Abs. 5 UmwG i.V.m. §§ 327a ff. AktG erfolgen solle. Die Ilbau ist eine Aktiengesellschaft deutschen Rechts, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt (Oder) unter HRB 16050 FF und mit der Geschäftsanschrift Siegburger Straße 241, 50679 Köln. In ihrem Schreiben erklärte die Ilbau, sie halte unmittelbar 3.773.239 auf den Namen lautende Stückaktien der STRABAG AG (mithin mehr als 90% des Grundkapitals der STRABAG AG) und sei damit Hauptaktionärin der STRABAG AG im Sinne von § 62 Abs. 5 Satz 1 UmwG. Am 30. Dezember 2016 haben die STRABAG AG und die Ilbau zur Niederschrift des Notars Dr. Klaus Piehler mit Amtssitz in Köln (UR-Nr. 2608/2016 P) einen Verschmelzungsvertrag geschlossen, mit dem die STRABAG AG ihr Vermögen als Ganzes mit allen Rechten und Pflichten unter Auflösung ohne Abwicklung nach §§ 2 Nr. 1, 60 ff. UmwG auf die Ilbau überträgt. Der Verschmelzungsvertrag enthält die Angabe nach § 62 Abs. 5 Satz 2 UmwG, dass im Zusammenhang mit der Verschmelzung ein Ausschluss der Minderheitsaktionäre der STRABAG AG als übertragender Gesellschaft erfolgen soll. Der Verschmelzungsvertrag steht unter der aufschiebenden Bedingung, dass der zur Beschlussfassung vorgeschlagene Beschluss über die Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre der STRABAG AG auf die Ilbau in das Handelsregister des Sitzes der STRABAG AG mit dem Vermerk nach § 62 Abs. 5 Satz 7 UmwG eingetragen wird, dass dieser Übertragungsbeschluss erst gleichzeitig mit der Eintragung der Verschmelzung im Register des Sitzes der Ilbau wirksam wird. Die Verschmelzung erfolgt als Konzernverschmelzung ohne eine Anteilsgewährung. Die Ilbau hat die Barabfindung der Minderheitsaktionäre nach Durchführung einer Unternehmensbewertung auf 300,00 EUR je auf den Namen lautende Stückaktie der STRABAG AG festgelegt. Die Ilbau hat mit Schreiben vom 9. Februar 2017 an den Vorstand der STRABAG AG ihre Absicht, einen Ausschluss der Minderheitsaktionäre der STRABAG AG im Zusammenhang mit der Verschmelzung herbeizuführen, bestätigt und den Vorstand der STRABAG AG über die Höhe der festgelegten Barabfindung, die den Minderheitsaktionären der STRABAG AG für die Übertragung ihrer Aktien auf die Ilbau als Hauptaktionärin zu zahlen ist, informiert. Das Schreiben vom 9. Februar 2017 enthält ein Verlangen der Ilbau gemäß § 62 Abs. 1 und Abs. 5 UmwG i.V.m. § 327a Abs. 1 Satz 1 AktG. Dem vorgenannten Schreiben war eine Depotbestätigung beigefügt, nach der die Ilbau mit 3.773.239 auf den Namen lautenden Stückaktien der STRABAG AG weiterhin mehr als 90% des Grundkapitals der STRABAG AG hält; dies entspricht dem Stand des Aktienregisters der STRABAG AG im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung. Die Ilbau hat dem Vorstand der STRABAG AG zudem mit Schreiben vom 9. Februar 2017 eine Erklärung der COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main ('COMMERZBANK'), gemäß § 327b Abs. 3 AktG i.V.m. § 62 Abs. 5 UmwG übermittelt, mit der die COMMERZBANK im Wege eines selbstständigen Garantieversprechens die Gewährleistung für die Erfüllung der Verpflichtung der Ilbau übernimmt, den Minderheitsaktionären der STRABAG AG nach Wirksamwerden des Übertragungsbeschlusses unverzüglich die festgelegte Barabfindung für die auf die Ilbau übergegangenen Aktien der STRABAG AG zu zahlen. Die Ilbau hat der Hauptversammlung der STRABAG AG einen schriftlichen Bericht erstattet, in dem die Voraussetzungen für die Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre dargelegt und die Angemessenheit der Barabfindung erläutert und begründet werden. Der vom Landgericht Köln gemäß § 62 Abs. 5 Satz 8 UmwG i.V.m. § 327c Abs. 2 Satz 2, 3 AktG ausgewählte und bestellte sachverständige Prüfer Baker Tilly Roelfs AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf ('Baker Tilly Roelfs'), hat die Angemessenheit der Barabfindung bestätigt. Die Eintragung des zur Beschlussfassung vorgeschlagenen Übertragungsbeschlusses in das Handelsregister des Sitzes der STRABAG AG ist nach § 62 Abs. 5 Satz 7 UmwG mit dem Vermerk zu versehen, dass der Übertragungsbeschluss erst gleichzeitig mit der Eintragung der Verschmelzung im Register des Sitzes der Ilbau wirksam wird. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: Die auf den Namen lautenden Stückaktien der übrigen Aktionäre der STRABAG AG (Minderheitsaktionäre) werden gemäß § 62 Abs. 5 Umwandlungsgesetz in Verbindung mit §§ 327a ff. Aktiengesetz gegen Gewährung einer von der Ilbau Liegenschaftsverwaltung AG mit Sitz in Hoppegarten (Hauptaktionärin) zu zahlenden angemessenen Barabfindung in Höhe von 300,00 EUR je auf den Namen lautender Stückaktie der STRABAG AG auf die Hauptaktionärin übertragen. 2. *Berichterstattung über die Tätigkeit des in den ordentlichen Hauptversammlungen 2015 und 2016 bestellten besonderen Vertreters Dr. Thomas Heidel* Die Hauptversammlung der STRABAG AG hat am 19. Juni 2015 sowie am 24. Juni 2016 die Geltendmachung von Ersatzansprüchen gegen die STRABAG SE und deren (auch ehemalige) Organmitglieder beschlossen. Zudem hat die Hauptversammlung jeweils Dr. Thomas Heidel, Bonn, nach § 147 Abs. 2 Satz 1 AktG zum besonderen Vertreter zur Geltendmachung der vorgenannten Ersatzansprüche bestellt. In der außerordentlichen Hauptversammlung erfolgt auf Antrag des besonderen Vertreters eine Berichterstattung über die bisherige Tätigkeit und den Stand der Geltendmachung der Ersatzansprüche. 3. Auf Verlangen der Aktionäre SPARTA Aktiengesellschaft und Investmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV vom 10. Februar 2017 wird gemäß §§ 122 Abs. 2, 124 Abs. 1 AktG die Tagesordnung der außerordentlichen Hauptversammlung am 24. März 2017 um folgenden Gegenstand zur möglichen Beschlussfassung ergänzt und hiermit bekannt gemacht: '*Beschlussfassung über die Modifizierung der bestehenden Beschlüsse zur Geltendmachung von Ersatzansprüchen gemäß § 147 Abs. 1 AktG sowie zur Bestellung eines besonderen Vertreters nach § 147 Abs. 2 AktG in Abhängigkeit von dem Bericht des besonderen Vertreters.* Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat mit Beschlüssen vom 19.06.2015 sowie vom 24.06.2016 die Geltendmachung von Schadensersatzsansprüchen gemäß § 147 Abs. 1 AktG sowie die Einsetzung von Herrn Rechtsanwalt Dr. Heidel als besonderer Vertreter zur Durchsetzung dieser Ansprüche

