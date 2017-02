Köln (ots) -



Verbesserungen des Corporate Reporting werden seit vielen Jahren diskutiert, und es wurden viele Vorschläge dafür gemacht. Allerdings erlangt dieses Thema gerade in der jüngsten Zeit besondere Relevanz: wir sehen nationale und internationale Regulierung hin zu mehr nichtfinanzieller Berichterstattung, die Initiative des IASB zur Verbesserung der IFRS-Disclosures, die zunehmende Akzeptanz von Integrated Reporting sowie die steigende Experimentierfreudigkeit berichterstattender Unternehmen.



Die Schmalenbach-Tagung 2017 widmet sich daher diesem Thema und informiert über die aktuellen Trends und die sich daraus ergebenden Anforderungen an Unternehmen, Abschlussprüfer, Investoren und andere Adressaten.



Neben Vertretern von Institutionen und Unternehmen und der Wissenschaft werden auch internationale Vortragende über ihre Sichtweisen berichten und diskutieren. Es referieren: Petr Kriz/President(2015-2016)/FEE Federation of European Accountants; Prof. Robert G. Eccles/ SAID Business School/University of Oxford; MR Thomas Blöink/Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz; Prof. Dr. Peter Kajüter/Universität Münster; Thomas Kusterer/EnBW AG; Prof. Dr. Jürgen Ernstberger/TU München; Dr. Will Ritzrau/SAP SE; WP StB Petra Justenhoven



