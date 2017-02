Frankfurt - Die Metallpreise haben eine Verschnaufpause in ihrem Aufwärtstrend eingelegt, so die Analysten von Commerzbank Corporates & Markets.Kupfer sei gestern zeitweise unter 6.000 USD je Tonne gefallen, Blei sei wieder unter 2.400 USD je Tonne gerutscht. In Chile wollten die Gewerkschaft und der Minenbetreiber der "Escondida"-Kupfermine unter Vermittlung der Regierung heute wieder Gespräche zur Beendigung des Streiks aufnehmen. Beide Parteien hätten im Vorfeld der Gespräche aber auf ihren Standpunkten beharrt. Die Mine werde seit letztem Donnerstag bestreikt.

