Hamburg (ots) - Ohne Katzentisch und Langeweile: Spaß und Sport auf Fuerteventura, Teneriffa, Lanzarote



Frühling, Sport und Spaß, Ausflüge, komfortable Bade- und Wellness-Hotels. Daraus mixt Sunwave Kanaren-Cocktails für Singles, die dem Winter entfliehen wollen. Locker, lässig, mit individuellem Freiraum und Mietwagen - aber garantiert ohne Katzentisch und Langeweile. Die einwöchigen Programme laufen auf Lanzarote, Teneriffa und Fuerteventura.



Lanzarote: Natur, Architektur, Wein und Traumstrände



Imposante Feuerberge, Manriques Architektur, Weinanbau, Traumstrände. Das Erlebnisprogramm setzt auf Vielfalt. Kleine Gruppen, mit zehn bis rund 20 Teilnehmern, gehen mit Reiseleiter auf Entdeckungstour: zum Montana de Timanfaya, durch die Pflanzenwelt rund um Haría, in der Fundación César Manrique oder an den Playas de Papagayo. Sie genießen den Sundowner am Lagunenstrand von El Golfo, die Weinprobe im La Geria und das 4-Sterne-Hotel Costa Calero.



Teneriffa: Paradies für Aktivurlauber



Aktivurlauber kommen auf Teneriffa auf ihre Kosten. Biken, Wandern und Wassersport ist angesagt. Die Teilnehmer besteigen den Montaña Roja und erobern den Höhenrundweg am Pico del Teide. Per Fahrrad geht es durch die Bergregionen im Inselsüden. Auf Wassersportler wartet eine Surf- und Kitestation neben dem Hotel in El Médano. Ausflüge führen nach Santa Cruz, zum Strand Las Terisitas bei San Andrés und zur spektakulären Masca-Schlucht.



Fuerteventura: Strand, Sport, Spa



Wassersport ist auch auf der Surferinsel Fuerteventura möglich. Mit dem Mietwagen - jeweils für drei Gäste - ist die Sunwave-Gruppe schnell an den schönsten Stränden. Wer möchte, kann einen Wellenreitkurs in La Pared buchen. Dazu kommen Barbecue und gemeinsame Ausflüge: u. a. entlang der Mühlenstraße nach La Olivia, nach Pozo Negro und Corralejo, zur Felsenhöhle in Betancuria oder zu den Wanderdünen von Las Dunas. Daneben bleibt Zeit für individuelle Pläne oder um die "Seele baumeln zu lassen" im hoteleigenen Spa-Bereich.



